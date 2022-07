Pe lângă extra beneficii la jocurile de online casino, există marile premii ce constau în vacanțe pentru 2 persoane în Egipt. În total, sunt 16 astfel de duble premii, care le oferă celor mai norocoși jucători șansa să meargă în Țara Piramidelor. Pachetele de vacanță presupun atât transport cu avionul, cât și cazare în regim All-Inclusive.

Cazinoul online cu brand românesc deținut de un operator internațional de top (Kindred Group) și-a obișnuit deja publicul cu astfel de campanii promoționale cu premii inedite. De-a lungul timpului, Vlad Cazino a oferit chiar și lingouri de aur, gadgeturi de top, o rulotă de top, mașini sport sau motociclete customizate. Mereu există astfel de mari premii de valoare ridicată, cărora li se adaugă o mulțime de alte premii constând de obicei în extra avantaje la jocurile de pe platforma vladcazino.ro.

Șanse de câștig la jocuri, dar și la premii prin tragere la sorți

Noua campanie Vlad Cazino se bazează pe mecanismul deja consacrat de Vlad Cazino: șansele la premii se acumulează fără un cost direct, pur și simplu pe baza rulajului înregistrat la jocurile preferate de sloturi online, live casino sau bingo online. Practic, dincolo de potențialele câștiguri directe la jocurile de cazino, se primesc șanse la extrageri pentru alte premii. Fiecare 30 RON jucați înseamnă o șansă pentru vacanțele în Egipt sau premiile constând în extra divertisment online la jocuri de cazino.

În cadrul promoției de vară Vlad Cazino se pot acumula oricât de multe șanse la fiecare extragere săptămânală. Demn de subliniat este faptul că, pentru a intra în campanie, orice client nou sau existent al Vlad Cazino trebuie să opteze pentru participare după autentificarea pe platforma de online casino.

Dincolo de premiile acordate prin tragere la sorți, există și un premiu garantat: toți jucătorii care au pariat minim 30 RON în precedenta perioadă promoțională vor primi 10 rotiri extra la slotul Starburst XXXtreme.

Fondul de premiere săptămânal – 223 de premii

Participanții la extragerea săptămânală au șanse la următoarele premii: primele 2 locuri primesc câte o excursie pentru 2 persoane în Egipt (cu transport și cazare All-Inclusive), pentru locurile 3 – 123 sunt pregătite sume de bani la jocuri online (între 200 RON și 5.000 RON / premiu), pentru locurile 124 – 173 se acordă câte 100 de rotiri extra la Starburst XXXtreme, iar cei de pe locurile 174 – 223 primesc câte un voucher bingo 20 RON.

Sloturi populare plus noutăți la Vlad Cazino

Pasionații de jocuri ca la aparate găsesc o largă colecție de sloturi online la Vlad Cazino – peste 800 de titluri de la cei mai cunoscuți producători – EGT (Amusnet Gaming), Novomatic, NetEnt, Relax Gaming, Pragmatic Play și mulți alții.

Sloturi populare ca Shining Crown sau Burning Hot sunt mereu în centrul atenției. Acestea și alte peste 100 de jocuri de sloturi EGT sunt mereu conectate la Jackpot Cards EGT cu premii fabuloase, jackpoturi extrem de tentante. Tot pe vladcazino.ro este disponibil și jocul Aviator de la Spribe. Este vorba despre un joc cu concept inedit, în care lipsesc clasicele role, linii de plată și chiar simbolurile, dar acțiunea este intensă.

În iulie și august, distracția continuă, așadar, la Vlad Cazino cu premii care completează distracția online prin experiențe memorabile în Egipt. De altfel, trebuie amintit că unele sloturi populare din mediul online au o strânsă legătură cu Egiptul Antic, perioada în care faraonii construiau actualele piramide ce pot fi vizitate astăzi de turiști.

Egypt Sky, Ancient Egypt, Book of Dead, Book of Ra, Dawn of Egypt, Doom of Egypt, Legacy of Egypt și alte sloturi online inspirate din Egiptul Antic sunt disponibile la Vlad Cazino cu mize reale și virtuale.