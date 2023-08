Petrecerea aniversară a fost înlocuită cu episoade video și print ale unei campanii în favoarea distracției etice, abordată cu responsabilitate. Hai și tu să vezi ce înseamnă să fii safe în universul online casino, vei avea ghizi celebri!

De ce a devenit Vlad Cazino atât de popular? Înainte de toate, brandul este mai mult decât o super platformă de sloturi și alte jocuri de cazino online. Vlad Cazino a devenit recunoscut drept un aliat al divertismentului grozav și chiar un furnizor de top de soluții de distracție, online și offline.

Vampirul charismatic Vlăduț, simbolul cazinoului online, și-a făcut mulți prieteni cu care împarte aceleași valori – ambasadori de brand din showbiz, vedete consacrate pe nișele lor de divertisment. Cătălin Bordea, cunoscutul actor de stand-up comedy, este cel mai fidel partener de inițiative șmecherifice. Merită amintite și colaborările cu evenimente de top, dar și premiile inedite oferite în campaniile promoționale, care l-au făcut pe Vlăduț să fie apreciat și pentru generozitate, și pentru inventivitate.

Jocul responsabil, în centrul atenției

Și mai cool la tot acest pachet de divertisment este faptul că șmecheria vampirească în stilul Vlad Cazino este asociată mereu cu o abordare responsabilă. Implicit, în noua campanie dezvoltată la moment aniversar, cazinoul online pune accent pe jocul echilibrat, cu adevărat responsabil.

Pe YouTube și pe rețelele de socializare pot fi urmărite episoade video și foto ale campaniei Vlad Cazino. În esență, este vorba despre sfaturi cu privire la moderație, atenție, echilibru personal. Scopul: experiențe întotdeauna blanao la cazino online, locul unde să poți reveni cu plăcere, fără regrete.

Florin Piersic Jr. – omul responsabil cu … responsabilitatea

Echipa vampirului Vlăduț a devenit și mai puternică, pentru că noul partener de distracție este Florin Piersic Jr. – regizor de teatru și film, scenarist, actor și scriitor român. În “fișa postului”, Florin Piersic Jr. a primit atribuția de a promova jocul responsabil alături de Vlad Cazino.

Stați liniștiți, Cătălin Bordea nu a părăsit barca, încă vâslește alături de întreaga echipă. Unul dintre cei mai urmăriți actori de stand-up comedy în social media, Bordea este alături de inițiativa Vlad Cazino în favoarea jocului responsabil. Distracția la cazino online nu a fost niciodată mai sigură, protejată de asemenea oameni de încredere!

De la vorbe la fapte, nu-i așa? Iată-le: în secțiunea Vlad Cazino – Joc Responsabil există instrumente special dedicate utilizatorilor, pentru protejarea experiențelor acestora în lumea jocurilor de noroc. Se poate testa profilul de jucător, se pot seta alerte de verificare a realității, se pot introduce limite de depunere și ale eventualelor pierderi.

Autocontrolul este sprijinit și de alte tool-uri precum setarea de pauze de la anumite tipuri de jocuri și chiar autoexcludere pe o perioadă de timp. În plus, echipa de relații cu clienții de la Vlad Cazino este mereu la dispoziție cu asistență directă, pentru a ajuta cu adevărat.

Ce înseamnă Journey Toward Zero

Deși se jură că se simte 100% român, vampirul Vlăduț are origini din familie europeană – Kindred Group este numele operatorului internațional care deține brandul Vlad Cazino. Fără castel în Transilvania, dar cu o super platformă de online casino, vampirul prietenos este un promotor al inițiativei Kindred Group: proiectul „Journey Toward Zero” presupune o sumă de acțiuni pentru a duce compania spre zero încasări din activități de la jucători care nu respectă principiile de joc responsabil.

Pentru a elimina orice potențiale probleme, au fost create instrumente automate care acționează în paralel cu o echipă a cărei misiune este aceea de a identifica posibile comportamente de joc nerecomandate. Mai departe, se acționează ferm, tratând dedicat fiecare situație în parte și protejând astfel experiențele plăcute ale jucătorilor la cazino online.

Vlad Cazino face parte din Unibet (Germany) Limited, companie care deține Licența Clasa I nr. L1160657W000330 ONJN (1.09.2016 – 31.08.2026). Platforma www.vladcazino.ro se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani.