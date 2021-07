O nouă cercetare publicată astăzi în The Journal of Internal and Emergency Medicine oferă dovezi că persoanele care trec de la țigări la utilizarea exclusivă a glo, produsul BAT pentru încălzirea tutunului (THP), își pot reduce semnificativ expunerea la anumite substanțe nocive precum și indicatorii de risc potențial ai mai multor boli asociate fumatului față de continuarea fumatului.

Rezultatele, constatate la șase luni din cele 12 cât durează studiul, au arătat că trecerea completă la glo a dus la modificări semnificative din punct de vedere statistic într-o gamă de „biomarkeri de expunere” (BoE)** și la nivelul indicatorilor de risc, cunoscuți ca „biomarkeri ai riscului potențial”(BoPH)**, față de continuarea fumatului.

În cazul majorității biomarkerilor măsurați, reducerile observate la persoanele care utilizează glo au fost similare cu cele ale participanților care au încetat complet să fumeze.

Pe baza substanțelor nocive analizate, la utilizatorii de glo au fost observate:

Reducerea semnificativă a unui biomarker pentru riscul de cancer pulmonar

Reducerea semnificativă a numărului de celule albe din sânge, un marker al inflamației indicator al riscului bolilor cardiovasculare (BCV) și al altor boli asociate cu fumatul

Îmbunătățirea colesterolului HDL asociată cu un risc redus de BCV

Îmbunătățiri la nivelul a doi indicatori cheie ai sănătății pulmonare

Îmbunătățirea unui indicator cheie al stresului oxidativ, un proces implicat în mai multe boli associate cu fumatul, cum ar fi BCV și hipertensiunea

Dr David O’Reilly, director științific și al departamentului de cercetare și dezvoltare, BAT: “Acestea sunt rezultate foarte interesante, deoarece ne permit să înțelegem potențialul de reducere a riscului pe care îl poate oferi trecerea completă la glo. Studiul arată că fumătorii care trec la glo își pot reduce expunerea la anumite substanțe nocive, ceea ce reduce riscul de a dezvolta anumite boli asociate fumatului*. Observarea unei reduceri semnificative a biomarkerilor de risc potențial, în cazul unora la niveluri comparabile cu renunțarea completă la fumat, este încurajatoare și oferă fundamentarea științifică suplimentară a potențialului glo de reducere a riscurilor și a felului în care aceasta susține ambiția noastră de a construi un viitor mai bun prin reducerea impactului asupra sănătății”.

Despre studiu

Participanții la acest studiu controlat de un an au fost fumători din Marea Britanie, cu vârste cuprinse între 23 și 55 de ani, cu o stare generală bună de sănătate, care fie au vrut fie nu au vrut să renunțe la fumat.

Fumătorii care nu intenționau să renunțe au fost aleși la întâmplare fie pentru a continua să fumeze țigări, fie pentru a folosi doar glo, în timp ce fumătorii care au indicat că vor să renunțe la fumat au primit terapie de substituție a nicotinei și acces la un consilier de specialitate în renunțarea la fumat. Un grup de persoane care nu au fumat niciodată a fost de asemenea inclus în studiu pentru a acționa ca un grup de control și a continuat să nu utilizeze produse din tutun sau nicotină.

Acest studiu a fost conceput pentru a explora potențialul glo de reducere a riscului atunci când este utilizat într-un cadru real, mai degrabă decât într-unul controlat. Singura intervenție a fost o vizită lunară la clinică în cadrul căreia au fost luate probe de sânge, urină și alte analize. Aceste probe au fost testate pentru „biomarkeri de expunere” (la substanțe nocive selectate pentru fum de țigară) și „biomarkeri de potențial de risc”. În plus, pentru a asigura conformitatea, grupurile de glo și renunțare la fumat au fost testate pentru un alt biomarker, CEVal, care a indicat dacă au fumat recent țigări.

Rezultatele finale ale studiului sunt așteptate până la sfârșitul anului 2021 și vor stabili dacă expunerea redusă la substanțe nocive și la biomarkerii de risc potențial se menține pe durata studiului.

Despre BAT

BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, înființată în 1902. Scopul nostru este de a construi un viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii asupra sănătății, ceea ce presupune:

angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă variată de produse cu potențial de risc redus;

susținerea clară a faptului că țigările provoacă riscuri grave de sănătate și singura modalitate de a le evita este să nu începi să fumezi sau să renunți la fumat;

încurajarea celor care altfel ar continua să fumeze să treacă complet la produse cu risc redus susținut științific*;

urmărirea și comunicarea progresului transformării prin care trecem.

Compania a anunțat ca obiective creșterea numărului consumatorilor de produse cu potențial de risc redus la 50 de milioane până în 2030 și generarea unor venituri de cel puțin 5 miliarde de lire sterline din aceste categorii de produse în 2025.

* Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse. Aceste produse nu sunt lipsite de riscuri și provoacă dependență.

**

Biomarker of Exposure Associated toxicant Carcinogen Respiratory Toxicant CV Toxicant Reproductive Toxicant NNN NNN Y 1-OHP Pyrene Y NNAL NNK Y o-Tol o-toluidine Y 3-HPMA Acrolein Y Y HMPMA Crotonaldehyde Y 4-ABP 4-aminobiphenyl Y eCO Carbon monoxide Y HEMA Ethylene oxide Y Y Y 2-AN 2-aminonaphthalene Y MHBMA 1,3-butadiene Y Y Y S-PMA Benzene Y Y Y CEMA Acrylonitrile Y Y