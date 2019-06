Conform unei propuneri legislative depusă în Senat vor fi acordate zile libere plătite celor care au copii. Părinții primesc astfel legal zile libere atunci când școlile sunt închise din cauza anumitor motive, precum vremea nefavorabilă.

Odată cu intrarea în vigoare, după votul favorabil din Parlament, părinții nu vor mai avea probleme atunci când unitățile scolare sunt inchise temporar. Este vorba desigur de situații serioase când desfășurarea normală a cursurilor este perturbată.

Toți părinții care au copii cu vârste de până la 12 ani pot beneficia de aceste zile libere acordate de stat și în plus vor fi plătiți în normal pe această perioadă. Doar unul dintre părinți va putea beneficia de zilele libere acordate de stat în baza unei declarații pe propria răspundere care trebuie semnată însă de ambii părinți.

Românii au mai puține zile libere pe an, doar 15 declarate prin lege, decât în alte tări precum Belgia, Lituania sau Cipru unde numărul acestora ajunge la 17 și 18 pe an, așa că România mai are de recuperat în acest sens.

