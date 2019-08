Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, spune că tactica lui criminalului din Caracal, Gheorghe Dincă, are la bază o meticulozitate și o finețe, subliniind faptul că acesta cunoaște inclusiv detaliile de ordin juridic.

„Acest domn Dincă este atât de stăpân pe el și atât de meticulos, genul de om care citește o declarație la virgulă, genul care le face observație la nuanță procurorilor și celor cu care are contact. Are o inteligență nativă și o viclenie ieșită din comun, în opinia mea este o persoană foarte periculoasă. Cunoaște detalii juridice de finețe. Este ca un tanc fără expresivitate. Este foarte greu să anchetezi o astfel de persoană. Are o viclenie incredibilă. Este un criminal în serie și numărul nu se oprește la cifra doi”, a declarat Tonel Pop la Antena 3.

Avocatul mai spune că Dincă s-a înconjurat de persoane introvertite și ciudate de-a lungul timpului, în mod direct sau indirect.

„Cei cu care lucra la grădină, la casa sa, sunt niște personaje de film și este foarte greu pentru un procuror să pătrunzi în acest mediu. Sunt persoane care conviețuiau direct cu el sau veneau în casa lui”, a declarat avocatul Tonel Pop.

Te-ar putea interesa și: