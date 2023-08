Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a vorbit vineri despre raportul cerut de PNL. Acesta este împărțit pe 10 puncte și se referă la urgențe administrative. Raportul ar conține acțiuni solicitate de liberali în mandatul primarului și ar prezenta situația „la zi”.

Primarul a vorbit despre un termen de șase luni pe care echipa Primăriei l-a avut la dispoziție pentru a se ocupa de punctele cerute de partid. Raportul ar fi fost trimis pe 31 iulie.

„Termenul, acele şase luni în care noi, echipa executivă a Primăriei, să ne preocupăm de acele părţi din programul cu care am candidat împreună, l-am trimis organizaţiei Bucureşti în 31 iulie. Eu nu am cerut un răspuns, a existat o preocupare pentru aceste subiecte”.

Primarul general a mai precizat că timp de șase luni s-a ocupat de rezolvarea acelor puncte care trebuiau soluționate. Totodată, el s-a arătat deschis către orice dialog pe acele teme.

„Eu, în această perioadă de şase luni, m-am preocupat de ele, am spus ce am făcut şi am trimis această situaţie la zi. Mai departe sunt disponibil pentru orice fel de dialog”, a precizat Nicuşor Dan.