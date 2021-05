Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a transmis într-o postare pe pagina sa de Facebook faptul că discuţiile de joi seară privind bugetul Capitalei au înregistrat „progresele sperate”. Acesta a adăugat că este posibilă convocarea în următoarele ore a unei şedinţe de Consiliu General pentru votarea proiectului de buget.

„Discuţiile de joi seară privind bugetul Capitalei au înregistrat progresele sperate. Am convenit o serie de ajustări la proiectul de buget, ajungând astfel la o formă acceptată de toată lumea. Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar şi corect pentru a începe investiţiile în Capitală şi pentru a elimina datoriile şi problemele din perioada Firea-PSD. Vom lucra împreună în continuare, inclusiv în perspectiva rectificării din a doua parte a anului, pentru a îmbunătăţi abordarea în chestiunile bugetare”, a scris primarul general, pe Facebook.

Nicușor Dan: Susțin sporirea solidarității în coaliție

Acesta a menţionat că susţine sporirea solidarităţii în coaliţie, „dar şi realism maxim” în privinţa chestiunilor dificile.

„Susțin de aceea sporirea solidarității în coaliție, dar și realism maxim în privința chestiunilor dificile. Mulţumesc liderilor şi reprezentanţilor USR PLUS, PNL şi PMP pentru contribuţia la găsirea unei soluţii. E posibilă convocarea în următoarele ore a unei şedinţe de Consiliu General, în care vom supune din nou la vot proiectul de buget, cu modificările agreate”, a mai precizat Nicuşor Dan.

Copreşedinţii USR PLUS Bucureşti vor propune Biroului Municipal aprobarea de către consilierii generali a noului proiect de buget, a transmis viceprimarul Horia Tomescu, adăugând că varianta rezultată în urma discuţiilor este „cu 1 miliard mai aproape de realitate”.

„În urma discuţiei pe care am avut-o aseară cu primarul general şi cu partenerii de coaliţie, copreşedinţii USR PLUS Bucureşti vor propune Biroului Municipal USR PLUS Bucureşti aprobarea de către consilierii USR PLUS a noului proiect de buget, în baza următoarelor argumente: 1. Varianta de buget rezultată în urma ultimelor discuţii este mai aproape de realitate: cu 1 miliard mai aproape de realitate; 2. Este nevoie de un buget aprobat cât mai repede, pentru a putea primi transferurile pentru luna mai de la bugetul de stat; 3. Aprobarea acestui buget, în această formă, este doar depăşirea unui punct mort”, a arătat viceprimarul, într-o postare pe Facebook.