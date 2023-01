Primarul General al Minicipului București, Nicușor Dan, a anunțat, miercuri, 11 ianuarie, că PMB începe noul an fără datorii. De asemenea, acesta a amintit că pentru a rezolva situația datoriilor, la sfărșitul anului trecut, PMB a trebuit să împrumute de urgență 500 de milioane de lei, pentru a evita colapsul sistemului de termoficare.

„La sfârşitul anului trecut, am stins datoriile curente ale Primăriei Capitalei, deci am început anul 2023 fără datorii curente. De ce este asta important? Este important să avem încrederea mediului privat, bănci şi companii, pentru că e important ca la lucrările noastre să vină companii private care să lucreze – şi vin. Şi am văzut un exemplu la sfârşitul anului trecut – a trebuit să împrumutăm repede 500 de milioane de lei, pentru a evita colapsul sistemului de termoficare şi, având această încredere, am reuşit.”, a precizat edilul Capitalei, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB.

Nicușor Dan anunță că astăzi se reiau lucrările la Pasajul Doamna Ghica

Nicușor Dan a anunțat că lucrările la Pasajul Doamna Ghica vor fi reluate pe data de 11 ianuarie 2023, 50% din tablierul metalic fiind deja montat. În prezent se fac pregătiri pentru asamblarea restului de piese și ridicarea acestuia pe poziție, pe porțiunea din mijlocul intersecției. În paralel cu aceste operațiuni se lucrează la pasaj la rampa de acces dinspre rampa Piața Delfinului.

„Suntem în grafic cu toate etapele și am primit asigurări din partea constructorului, Trustul de Clădiri Metropolitane București, că se va accelera ritmul lucrărilor astfel încât Pasajul sa fie finalizat înainte de termenul prevăzut în contract (vara acestui an)”, a scris, marți după-amiază, pe 10 ianuarie, Nicușor Dan pe contul lui de Facebook.

Lucrările au fost reluate după nouă luni de pauză

Lucrările la Pasajul de la Doamna Ghica au fost reluate de către PMB la sfârșitul lunii august 2021, după nouă luni de pauză. Şantierul a fost blocat din lipsa fondurilor, situaţia fiind rezolvată prin realizarea unui parteneriat între Primăria Municipiului București PMB şi Primăria Sectorului 2.

A fost finalizată devierea reţelelor, care au fost date în exploatare șo au fost finalizate lucrările de sistematizare la sol, rămânând de executat lucrările de suprastructură. Lucrările la pasaj au fost oprite în luna noiembrie 2020, la 40% din stadiu de execuţie, structura de rezistenţă şi devierea reţelelor de utilităţifiind aproape gata.