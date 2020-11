Nicolae Robu, fostul edil al Timişoarei, a povestit, prin intermediul unei postări pe pagina sa de socializare, cum a trecut peste infecţia cu COVID-19, virus pe care l-a contractat într-una din ultimele sale zile de mandat.

Fostul primar spune că s-a ferit şi nu s-a infectat în periodele în care s-a întâlnit cu foarte multă lume, precum în precampania şi în campania electorală, însă l-a “încasat” în una din ultimele zile de mandat la Primăria Timişoarei. “Asta așa, ca să nu plec cu mâna goală”, scrie ironic Nicolae Robu pe Facebook.

“AM TRECUT CU BINE ȘI PESTE ASTA!

N-am ajuns bine liber de responsabilități publice, după mai bine de 30 de ani de continuitate pe astfel de poziții -începând cu cea de Prorector, dobândită la începutul anului 1990-, că… am dat în COVID!

N-am încasat afurisitul virus SarsCov2 în precampanie, în campanie, în exercițiul de Primar de la începutul pandemiei până spre finalul mandatului, când intram zilnic în contact cu o mulțime de lume, la Primărie, pe stradă, la cumpărături etc, ei bine, l-am încasat, nu știu cum -am anumite presupuneri, doar- în una din ultimele zile de mandat. Asta așa, ca să nu plec “cu mâna goală”, nu?! :))”

“Starea mea generală era bună, tonusul îmi era bun”

În continuare, fostul primar al Timişoarei povesteşte care au fost primele simptome şi cum a reacţionat după aceea.

“Ei, marți, în 03.11, seara, am început să tușesc sec. Miercuri dimineața, mi-am ținut cursul la UPT -online- și până la prânz am fost ok. Apoi, am tușit tot mai rău, astfel că am plecat de la birou acasă și, fără a bănui că am covid, dimpotrivă, convins că e o simplă răceală -deși eu ff rar am răcit-, din precauție, m-am autoizolat, atât eu, cât și soția, care n-a avut nici cea mai mică problemă.

Zilele următoare făcând și febră și tușind rău, am luat legătura cu medicul de familie și apoi m-am testat. Rezultatul, surprinzător și… deloc confortabil, recunosc: POZITIV. Surprinzător pt că, lăsând la o parte tusea seacă extrem de neplăcută și febra care dădea înapoi imediat la algocalmin, starea mea generală era bună, tonusul îmi era bun. Am preferat să rămân pt tratament la domiciliu.

Din fericire, soția, care, evident, s-a contaminat și ea, a fost permanent asimptomatică și a putut să-mi poarte de grijă. Nu mi-a fost ușor, nu ne-a fost ușor, mai bine zis, dar… a trecut. Încă n-am ieșit din casă, am mai adăugat noi, peste ce ni s-a spus, din precauție sigur exagerată, câteva zile de stat în izolare, dar, vom ieși începând de astăzi.”

“Să ne purtăm de grijă gândindu-ne în egală măsură la noi înșine și la semenii noștri!”

Nicolae Robu a ţinut să mulţumească echipei medicale de la Spitalul “Victor Babeș” din Timişoara, care l-a ajutat să treacă cu bine peste această încercare. În plus, fostul edil a avut de transmis şi un mesaj tuturor românilor: “Chiar nu e de joacă! Nu luați în seamă aberațiile cum că covid19 ar fi o simplă gripă, o gripă ca oricare alta!”

“Mulțumesc din suflet Managerului Spitalului “Victor Babeș”, Prof.univ.dr. Cristian Oancea, Prorector al UMFVB, Directorului Medical, Conf.univ.dr. Diana Manolescu și, desigur, excepționalului nostru medic, Doctor Virgil Musta, pt tratamentul prescris și grija purtată. Grație lor și Celui de Sus, am trecut cu bine și peste această încercare deloc ușoară.

Concluzie: AVEȚI GRIJĂ DE DV! Chiar nu e de joacă! Nu luați în seamă aberațiile cum că covid19 ar fi o simplă gripă, o gripă ca oricare alta! Desigur, măsurile de stopare / limitare a răspândirii bolii trebuie luate cu cap, cu sânge rece, nicidecum de-a valma, în disperare! Dar, dincolo de măsurile impuse de autorități, cel mai important este ca fiecare dintre noi să ne purtăm de grijă, să ne purtăm de grijă gândindu-ne în egală măsură la noi înșine și la semenii noștri! Să nu scăpăm din vedere că oricare dintre noi putem fi infectați asimptomatic și că în egală măsură fiecare dintre cei cu care interacționăm poate fi infectat asimptomatic, la rându-i!

Mergem înainte!”