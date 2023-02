România, un pol pentru energie verde

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că „suntem determinați să transformăm România într-un pol al noilor capacități pentru energie verde”. Declarația șefului Executivului a fost făcută în timpul întrevederii cu reprezentanții companiei americane Fluor Corporation, care a făcut referire la proiectul SMR de la Doicești.

De asemenea, Nicolae Ciucă a spus că dorește „ca ritmul să fie păstrat și pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă”.

„Proiectul SMR de la Doicești este un obiectiv de interes național. Pașii pe care îi realizăm în România, care au la bază bunul parteneriat dintre Nuclearelectrica, NuScale Power și Fluor Co., au și o importanță la nivel global, iar acțiunile întreprinse sunt sprijinite de la cel mai înalt nivel al Statelor Unite ale Americii, inclusiv financiar.

Suntem determinați să transformăm România într-un pol al noilor capacități pentru energie verde, care să asigure locuri de muncă înalt calificate. Ne concentrăm pe întregul lanț de producție pentru a implementa acest proiect fanion pentru Europa, care să ne asigure securtitatea energetică și, chiar, rolul de furnizor în regiune . Îmi doresc ca ritmul să fie păstrat și pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă”, afirmă Nicolae Ciucă.

România va dezvolta primul reactor modular mic SMR la Doicești

Prim-ministrul a avut, marți, o întrevedere cu reprezentanții companiei americane Fluor Corporation, listată la bursa din New York. Compania, cu o cifră de afaceri de aproximativ 15 miliarde USD pe an, este cel mai mare finanțator și acționar al tehnologiei reactoarelor modulare de mici dimensiuni, NuScale – singura tehnologie din aceasta clasă de centrale nucleare certificate de un organism de reglementare (US NRC).

În noiembrie 2021, Nuclearelectrica și NuScale Power au semnat un acord pentru a avansa implementarea tehnologiei inovatoare a reactoarelor modulare mici a NuScale, în România, în acest deceniu. În mai 2022, Nuclearelectrica, NuScale și E-Infra, proprietarul amplasamentului, au semnat un MoU pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița. Fluor Co. va coordona etapa de Engineering, Procurement and Construction (EPC) pentru acest proiect.