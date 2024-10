Banca de Export-Import a SUA (EXIM) a aprobat un angajament financiar de până la 99 de milioane de dolari. Această sumă este destinată companiei RoPower Nuclear S.A. pentru a susține dezvoltarea unui proiect nuclear la Doicești.

RoPower Nuclear S.A., un parteneriat între Nuclearelectrica și Nova Power & Gas, a obținut un angajament financiar de 99 de milioane de dolari de la Banca de Export-Import a SUA (EXIM). Acești bani vor fi folosiți pentru a sprijini dezvoltarea proiectului de reactoare modulare mici (SMR) la Doicești, România.

Acest angajament face parte dintr-un pachet inițial de finanțare de 275 de milioane de dolari, care include și contribuții importante din partea altor instituții internaționale, cum ar fi Corporația Financiară pentru Dezvoltare Internațională a SUA (DFC) și parteneri privați.

„Proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești este un semnal puternic dat de România, împreună cu partenerul strategic, Statele Unite ale Americii. Un semnal pentru independență și securitate energetică, un semnal pentru inovare, un semnal pentru o tranziție verde pragmatică, de la cărbune la energie nucleară, tot o formă de producție în bandă, un semnal bazat pe competitivitatea României în sectorul nuclear.

Finanțarea aprobată de US EXIM este o confirmare a angajamentului SUA față de acest proiect de amploare, care poziționează România ca unul dintre liderii noilor tehnologii nucleare. Am convingerea că la nivelul finalului de deceniu putem fi printre primele țări din lume cu SMR, ceea ce va însemna o oportunitate istorică de dezvoltare a unui lanț local de aprovizionare, iar Nuclearelectrica are toate șansele să opereze și alte asemenea proiecte în toată regiunea,” a declarat Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.