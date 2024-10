Nicolae Ciucă a oferit mai multe informații după întâlnirea cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. În primul rând, a spus că au convenit asupra subiectelor legate de proiectele comune, inclusiv susținerea candidaturii la alegerile prezidențiale.

Cei doi au convenit și asupra susținerii de către Partidul Național Liberal (PNL) a referendumului propus de edil.

„Am avut o întâlnire foarte bună în această dimineață împreună cu domnul primar Nicușor Dan și cu domnul primar Ciprian Ciucu. Este o discuție pe care, de altfel, am anunțat-o încă de miercuri. Am convenit pe subiectele legate de susținerea proiectelor comune, inclusiv pe susținerea candidaturii la alegerile prezidențiale, și de asemenea pe aspectele legate de susținerea de către Partidul Național Liberal a referendumului propus de către primarul general al Capitalei și, desigur, am discutat cele 20 de solicitări pe care domnul primar le-a înaintat cu ceva timp în urmă. În această dimineață le-am clarificat și am și semnat această listă cu solicitări, o listă pe care i-o înmânez domnului primar”, a declarat Ciucă.