Totodată, Nicolae Ciucă a spus că liberalii trebuie să meargă înapoi la comunitățile unde își desfășoară activitatea. Mai mult, liderul PNL a spus că formațiunea trebuie să explice clar oamenilor ce vrea să facă.

„Vreau foarte simplu, fără să complic deloc mesajul, să vă spun că, într-adevăr, partidul a fost în opoziţie, se află la guvernare de la finele anului 2019, într-o perioadă de timp foarte dificilă care, într-adevăr, a erodat şi continuă să erodeze. În tot ce avem de făcut de aici înainte e important să mergem şi să fim convingători prin a le spune oamenilor ce am făcut şi să recunoaştem ce nu am făcut. Sunt şi lucruri pe care nu am putut să le facem!

Cred că oamenii vor aprecia de la noi onestitatea, sinceritatea, puterea de a recunoaşte şi lucrurile bune, şi lucrurile mai puţin bune. Avem nevoie să mergem înapoi la familii, prieteni, comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea, la cei pe care vrem să îi reprezentăm şi să le spunem ce vrem să facem. Nu doar prin angajamente politice din care să nu înţeleagă nimic”, a declarat Nicolae Ciucă.