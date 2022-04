Nicolae Ciucă pledează pentru acordarea de sprijin Republicii Moldova: „Este profund afectată de criza energetică și cea a refugiaților”

Mesajul premierul a fost transmis după ce acest a participat la reuniunea organizată de Biroul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European. În cadrul întrevederii, subiectul principal a fost impactul crizei din Ucraina asupra regiunii și a Europei.

„Am participat astăzi, printr-o intervenție video, la reuniunea organizată de Biroul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, pe tema impactului crizei din Ucraina asupra regiunii și a Europei.

Am făcut o evaluare pragmatică asupra situației de securitate, cu accent pe importanța sprijinirii Ucrainei din punct de vedere politic, economic și militar. Am subliniat, totodată, contribuția consistentă realizată de România în susținerea cetățenilor ucraineni, prin sprijinul acordat refugiaților care sosesc din zona de conflict, dar și prin asistența umanitară și de urgență oferită.

De asemenea, am evidențiat măsurile de sprijin acordate de Guvernul României privind liberalizarea temporară a transportului rutier de marfă efectuat de operatorii ucraineni și extinderea capacităților de preluare a mărfurilor din Ucraina prin portul Constanța.

Am pledat pentru acordarea de sprijin Republicii Moldova, care este profund afectată nu doar de criza energetică, ci și de criza refugiaților din Ucraina. Este necesar ca Republica Moldova să primească susținere fermă și un răspuns favorabil la aspirațiile sale europene.

Am pledat pentru necesitatea unui răspuns european robust în ceea ce privește controlul prețurilor la energie și am prezentat măsurile implementate de România pentru atenuarea efectelor prețurilor ridicate asupra consumatorilor vulnerabili. Este importanta să promovăm energia bazată pe gaz și nuclear ca energie de tranziție în procesul de decarbonizare progresivă a economiei europene”, a scris Nicolae Ciucă pe pagina sa de Facebook.

Există posibilitate de război în Republica Moldova?

În altă ordine de idei, ministrul Apărării Naționale a declarat în ziua de miercuri că în opinia sa nu există posibilitatea declanșării unui război în Republica Moldova.

„Ne îngrijorează ceea ce se întâmplă în jurul ţării noastre, atunci când este vorba de conflicte, în acest moment vedem o încercare de a crea un conflict în această zonă, care, după analizele noastre, nu are şanse să se dezvolte. Sigur că Republica Moldova gestionează această situaţie, sunt într-o situaţie de a verifica, de alarmă, de supraveghere a acestei situaţii, dar nu vedem ca fiind o problemă aceasta”, a declarat Vasile Dîncu la Cercul Militar Naţional.