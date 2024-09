Cu această ocazie, Ciucă a subliniat importanța investițiilor în infrastructură pentru stimularea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.

Ciucă a evidențiat cum proiectele de infrastructură, cum ar fi acest drum expres, nu doar că facilitează mobilitatea între regiuni, dar contribuie și la crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții. El a menționat că astfel de inițiative sunt parte a unei strategii mai largi de modernizare a rețelei de transport, esențială pentru integrarea economică și socială a țării.

De asemenea, președintele PNL a subliniat angajamentul partidului său față de continuarea și extinderea acestor proiecte de infrastructură, asigurând astfel o dezvoltare sustenabilă și eficientă a rețelei de transport din România. Prin aceste investiții, se așteaptă să se îmbunătățească conectivitatea, să se reducă timpii de călătorie și să se sprijine dezvoltarea economică regională.

„Dezvoltarea infrastructurii este esențială pentru ca economia să prospere.

De aceea, noi, liberalii, am pus întotdeauna accent pe investițiile în infrastructură și, din 2020, România a reușit să intre pe o altă viteză la acest capitol.

Se vede foarte clar ce a însemnat dezvoltarea infrastructurii pentru economie. Este absolut o necesitate din punct de vedere economic.

Gândiți-vă că toată chestiunea asta conectează partea de sud a țări pe toată axa Craiova-Constanța cu Coridorul 4.

De câte ori veneam de la București la Craiova, niciodată nu am făcut mai puțin de 4 ceasuri, 4 ceasuri jumate. În momentul de față se ajunge în 2 ore 45, maxim 3 ore. Am stat și am ascultat comentariile a doi analiști de marcă, analiști economici, și spuneau că, din 2020, România a reușit să intre pe o altă viteză, pe o altă dinamică a dezvoltării economice datorită investițiilor în infrastructură și, în momentul de față, dacă ne uităm la ce înseamnă bugetul, el este în principal alocat investițiilor în infrastructură, ceea ce este absolut necesar și obligatoriu dacă vrem să discutăm în continuare de dezvoltarea economică a țării”, a spus Nicolae Ciucă.