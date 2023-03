Nicolae Ciucă își va preda mandatul atunci când va veni timpul

Premierul României, Nicolae Ciucă, a reamintit joi, 23 martie 2023, că rotativa guvernamentală va avea loc conform protocolului semnat la constituirea coaliţiei de guvernare.

„Rocada urmează să se petreacă aşa cum am susţinut de fiecare dată, conform protocolului semnat în momentul constituirii coaliţiei şi aş nuanţa un pic, în sensul în care nu o să îmi dau demisia, pentru că am primit un mandat, am să predau un mandat. Am primit mandatul de la preşedintele României, atunci când va veni timpul, voi preda mandatul preşedintelui României”, a declarat, joi, Nicolae Ciucă.

„Chestiunile legate de cererea de plată, aşa cum a prezentat şi ieri în şedinţa de guvern (…) au fost o serie de elemente care au trebuit reglate şi au avut suficient spaţiu pentru a regla aceste chestiuni legate de legea decarbonării, de legea avertizorilor şi celelalte elemente de clarificare tehnică din partea Comisie.

Este important să clarificăm pentru că este vorba de foarte mulţi bani, miliarde de euro şi în felul acesta, am stabilit ieri în şedinţa de guvern că până la sfârşitul acestei săptămâni, toate elementele legate de cererea de plată numărul doi vor fi închise şi aşteptăm doar aprobarea de la nivelul Comisie. Cererea de plată numărul 3 este în lucru. Nu suntem în întârziere, la nivelul UE sunt doar şase sau şapte ţări care au depus cererea de plată numărul 2. România este una dintre ele şi urmează să primim aprobarea”, a adăugat premierul României.

Marcel Boloș crede că rotativa guvernamentală ar trebui făcută după depunerea cererii de plată nr.3 din PNRR

Declarațiile sale au fost făcute la o zi distanță după ce Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, a declarat că rotativa guvernamentală ar trebui să se facă după depunerea cererii nr. 3 de plată din PNRR. Potrivit lui, actualii miniștri și specialiști din ministere au experiență din procedurile anterioare. Din această cauză, schimbările administrative provocate de rotativă ar trebuie să fie făcute după depunerea cererii.

„Cei care vin au nevoie de o perioadă de timp pentru a se obișnui cu problemele… termenele nu ne iartă, este necruțător… și următoarele termene de plată pot fi decalate… este regula consecutivității”, a spus el.

Marcel Boloș a adăugat că dacă solicitarea de plată va fi depusă la toamnă, plățile ar putea întârzia și România riscă să nu mai primească în acest an suma prevăzută pentru 2023.