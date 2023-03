Guvernul României este alături de prietenii noştri din Grecia, în urma tragicului accident feroviar, a scris Nicolae Ciucă într-un mesaj pe Twitter.

Romania🇷🇴 stands with our Greek🇬🇷 friends following the tragic train accident in Greece 🇬🇷. Our thoughts of sympathy go out to the families of those who lost their lives. I wish fast recovery to the injured.

— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) March 1, 2023