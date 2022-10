Nicolae Ciucă a susținut, într-un mesaj transmis cu puțin timp în urmă, că atacurile masive ale Rusiei sunt crime de război care încalcă Carta ONU. Șeful Guvernului de la București a condamnat atacurile armatei lui Vladimir Putin asupra orașelor ucrainene.

Premierul a precizat că aceste acțiuni reprezintă „crime de război” care încalcă, de asemenea, Carta Națiunilor Unite.

„Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene și orașelor pașnice. Aceste crime de război, moartea unor civili nevinovați aduc multă suferință și încalcă, de asemenea, Carta Națiunilor Unite”, a scris Nicolae Ciucă, luni, pe Twitter.

I strongly condemn the massive Russian 🇷🇺 missile attacks on civilian Ukrainian 🇺🇦 infrastructures and peaceful cities. These war crimes and the death of innocent civilians bring so much suffering and break the Charter of the United Nations

Amintim că în această dimineață, în Kiev, au avut loc mai multor explozii. În urma acestui atac al Rusiei, opt civili au fost uciși și 24 răniți. Informația privind numărul victimelor a fost oferită de un consilier al ministrului ucrainean de interne.

„Loviturile arată că Rusia „încearcă să ne distrugă și să ne șteargă de pe fața pământului”, a reacționat și președintele Volodimir Zelenski.

Rușii au lansat atacuri în Kiev, dar au lansat rachete și în alte orașe, precum Dnipro, Zaporojie, Lviv și Ternopil.

Atacul cu rachete de luni dimineață asupra Kievului l-a afectat pe președintele ucrainean într-un mod foarte personal. Mai exact, presa din Ucraina a susținut că biroul președintelui Zelenski, aflat pe strada Volodimirska, ar fi fost distrus complet de către una din rachetele lansate de forțele ruse. Pe aceeași stradă din centrul Kievului se află, foarte aproape de biroul președintelui, și biroul SBU (Serviciul de Securitate al Ucrainei).

Totodată, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat în urmă cu puțin timp că una dintre rachete rusești lansate în Kiev a lovit la 850 de metri de Ambasada României în Ucraina.

„Condamn cu fermitate atacurile cu rachete ale Rusiei împotriva obiectivelor civile din centrul Kievului și alte orașe din Ucraina, în încălcarea flagrantă a dreptului umanitar internațional, care a dus la pierderea de vieți omenești. Mă bucur că personalul Ambasadei României este în siguranță, chiar dacă unul dintre atacuri a lovit la doar 850 m de sediul său”, scrie pe Twitter Bogdan Aurescu.

I strongly condemn RU missile strikes against civilian objectives in #Kyiv‘s centre &other 🇺🇦cities, in blatant violation of int’l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of RO🇹🇩 Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 10, 2022