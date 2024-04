Nicolae Ciucă, la Oradea: O armată puternică, în serviciul cetățenilor, este garanția păcii

În timpul unei ceremonii organizate la Oradea pentru a marca 105 ani de la intrarea Armatei Române în Oradea și eliberarea sa de sub tirania bolșevică, președintele PNL Nicolae Ciucă a subliniat rolul pe care armata îl are în garantarea păcii. Președintele liberal a ținut să vorbească și despre patriotism și să transmită un mesaj în contextul în care România se află într-un an electoral.