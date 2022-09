Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, afirmă că preşedintele Klaus Iohannis rămâne şef al statului „până când îşi va încheia mandatul”, premierul respingând ipoteza în care ar trebui să preia el funcţia supremă în stat pentru că Iohannis ar accepta o funcţie într-o instituţie din afara României.

Klaus Iohannis rămâne şef al statului până la finalul mandatului

„Preşedintele României este preşedintele României până când îşi va încheia mandatul. (…) Vă pot spune un lucru: aşa cum l-am cunoscut şi cum am lucrat până în momentul de faţă, are o singură preocupare: să putem să avem un guvern stabil, care este în măsură să gestioneze ţara în aceste condiţii deosebit de complexe”, a afirmat Nicolae Ciucă, într-un interviu acordat Antena 3 şi difuzat marţi seară.

Întrebat dacă este pregătit să preia conducerea interimară a ţării în cazul în care şeful statului ar accepta o funcţie externă, primul ministru a răspuns: „Nu cred că se pune o astfel de problemă”.

În iulie, preşedintele Klaus Iohannis afirma într-o conferinţă de presă că dacă i s-ar face o propunere să devină secretarul general al NATO, ar evalua-o şi ar face un anunţ public pe această temă.

Fostul premier britanic Theresa May, premierul olandez Mark Rutte, premierul eston Kaja Kallas, fostul comisar UE pentru politică externă Federica Mogherini şi preşedintele român Klaus Iohannis au fost evocaţi atunci drept posibili candidaţi pentru şefia NATO.

Nicolae Ciucă, reacție la declarațiile lui Mihai Tudose

Pe de altă parte, Nicolae Ciucă a respins cu fermitate ideea avansată de fostul premier Mihai Tudose, conform căreia, România ar trebui să uite de solidaritatea europeană în momentele de criză. Întrebat dacă România ar trebui să uite de solidaritatea europeană, premierul Nicolae Ciucă a răspuns: „În niciun caz”.

„Mi se pare absolut nepotrivit să vorbim astăzi de a renunţa la solidaritate şi a căuta acel parcurs prin care să scape cine poate. Nu cred că este o soluţie, sunt sigur că nu este o soluţie”, a afirmat acesta.

De asemenea, întrebat dacă România ar putea exporta în alte state europene energie din producţia proprie, şeful Executivului a răspuns că până în prezent România a şi importat, a şi exportat gaze.

În ceea ce priveşte activitatea ministrului Energiei, Virgil Popescu, premierul a spus că nu a criticat activitatea cuiva, indiferent dacă aceasta este sau nu membru al Guvernului.

„În postura de premier, atunci când va fi nevoie să iau decizii, voi lua decizii”, a adăugat Nicolae Ciucă, în acest context.

Mihai Tudose a fost întrebat, recent, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cum vede ideea de solidaritate europeană.

„Uitaţi-o! În momente de criză, scapă cine poate. (…) V-am dat exemplu cu măscuţele, cu vaccinurile. Întâi eu cu ţara mea. Niciuna nu a zis am nevoie de zece pastile pentru zece bolnavi, am zece pastile şi îmi opresc eu cinci şi îşi dau şi ţie cinci. Întâi mi-am dat la ai mei şi după aia mai vedem. Dacă mai am două, îşi dau şi ţie una”, a afirmat Tudose.