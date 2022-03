Au apărut o serie de informații cu privire la o primă evaluare a miniștrilor cabinetului condus de Nicoale Ciucă. O serie de surse politice spun că zilele următoare va avea loc o posibilă remaniere de guvern, dorită de PNL.

Miniștrii lui Ciucă, chemați luni la raport

Miniștrii cabinetului Ciuca sunt chemați, luni, la raport, la mai puțin de patru luni de când au fost învestiți în funcții în nou Guvern realizat de PNL, PSD și UDMR. O serie de surse politice au declarat pentru G4Media.ro că toți miniștrii vor participa, luni, la ședința liderilor coaliției de guvernare pentru discuții. Acestea vor avea loc la Palatul Parlamentului.

Membrii cabinetului își vor prezenta rezultatele activității de pana acum, dar și propunerile pentru pachetul de măsuri pe care executivul intenționează sa-l adopte in contextul creșterii prețurilor la alimente și la carburanți. Mai mult, se pare că “evaluarea” miniștrilor are loc în contextul în care surse liberale susțineau că liderul PNL, Florin Cîțu, are în vedere o remaniere guvernamentală. Liberalii susțin că, potrivit sondajelor, partidul este în creștere și ar fi un bun moment bun pentru a promova figuri noi în Executiv.

De-a lungul celor patru luni de guvernare, printre cei care au fost vizați de scandaluri și probleme se numără ministrul energiei, Virgil Popescu, Ministrul Muncii, Marius Budai, Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila și alții. lorin Cîţu, preşedintele PNL, ar vrea să fie purtate discuţii atât la nivel de partid, cât şi în Coaliţie, despre o viitoare remaniere guvernamentală, arată alte surse politice liberale.

„Cîtu, dupa discuţii în interiorul partidului, se gândeşte la o discuţie serioasa despre remanieri în Guvern. PNL este pe creştere şi este un moment bun pentru a promova oameni buni şi noi în Guvern”, arată surse politice liberale.

De altfel, o parte a miniştrilor liberali au fost absenţi din spaţiul public odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. De asemenea, problematic este şi PNRR-ul. PSD a şi cerut conducerii PNL chemarea urgentă la discuţii a miniştrilor liberali care au restanţe în privinţa îndeplinirii jaloanelor din PNRR pentru primul trimestru al anului. Cei nominalizaţi de PSD sunt: Sorin Cîmpeanu, Daniel Cadariu, Marcel Boloş şi Cătălin Predoiu.

Surse PNL susţin că o verigă slabă din rândul garniturii de miniştri PNL este Daniel Cadariu, titularul de la Ministerul Antreprenortiatului şi Turismului. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte activitatea celorlalţi trebuie o analiză detaliată, pentru a vedea cât de oportună este începerea unor schimbări.