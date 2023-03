Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, după ce a fost întrebat despre ce înseamnă intrarea în conservare a grupurilor energetice de la Turceni şi Rovinari, că a fost necesară o hotărâre de Guvern care asigură funcţionarea până în luna iunie şi ulterior să intre în conservare.

Liderul liberal a adăugat că pe cererea de plată numărul 2 din PNRR intră şi jaloanele de îndeplinire a planului de restructurare a CE Oltenia, de aceea a fost nevoie de astfel de măsuri. Totuși, premierul a asigurat că această companiei este şi aşa în deficit de personal şi prin urmare niciun angajat nu îşi va pierde slujba.

Guvernul își propune să vină în sprijinul Republicii Moldova

„Este vorba de două grupuri de la cele două centrale şi ele fac parte din planul de restructurare a Companiei Energetice Oltenia. În momentul în care a început criza energetică, odată cu punerea în aplicare a planului de restructurare, a fost nevoie să venim cu o hotărâre de Guvern şi să prelungim perioada de funcţionare a grupurilor pentru a putea să depăşim iarna 2022-2023 şi totodată să venim în sprijinul Republicii Moldova care a avut nevoie de energie electrică în luna decembrie a anului trecut şi România a asigurat 80% din necesar, din producţia proprie.

Ca atare, în acest moment odată ce pe cererea de plată numărul 2 din PNRR intră şi jaloanele de îndeplinire a planului de restructurare a CE Oltenia, a fost nevoie să venim astăzi cu o decizie prin care hotărârea de Guvern care asigura funcţionarea celor două grupuri până în luna octombrie să îşi reducă timpul de funcţionare până în luna iunie şi ulterior să intre în conservare”, a explicat Nicolae Ciucă, întrebat, miercuri, 15 martie, la Călăraşi ce înseamnă intrarea în conservare a grupurilor de la Turceni şi Rovinari şi ce se va întâmpla cu angajaţii de acolo.

La nivelul companiei este deficit de personal

De asemenea, liderul de la Palatul Victoria a dat asigurări că oamenii nu vor rămâne fără locuri de muncă. „Discuţiile pe care le-am avut şi rapoartele pe care le-am primit legat de ceea ce urmează să se întâmple cu angajaţii companiei a rezultat foarte clar că nu se pune problema ca oamenii să îşi piardă slujba. Vor rămâne în continuare angajaţi ai companiei pentru că se va face transferul către celelalte grupuri care funcţionează.

Oricum la nivelul companiei este deficit de personal şi în felul acesta nimeni nu va rămâne fără slujbă. Ceea ce am analizat în şedinţa de astăzi a Guvernului şi am mai dat un termen pentru anumite clarificări este vorba de strategia pentru resursele neenergetice şi în felul acesta nu are legătură cu componenta energetică”, a completat Nicolae Ciucă.