Nicolae Ciucă a declarat că, după mandatul său de un an şi şapte luni de premier, poate să se uite în urmă şi să observe că economia României a crescut cu 4,7%, că el a lăsat în valoare nominală un PIB care a crescut cu 47 de miliarde, peste aşteptări. Ciucă a menţionat că a fost pentru prima dată când au depăşit prognoza cu aproape 47 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă PIB-ul pe care îl avea România în anii 2000. Președintele PNL a adăugat că s-a ajuns la 300 de miliarde de euro valoarea nominală a PIB-ului, ceea ce a reprezentat un prag, care a fost depăşit, iar în 2023, s-a putut discuta de un PIB în valoare nominală de 330 de miliarde de euro.

Nicolae Ciucă a precizat şi că în mandatul său de premier a fost realizată cea mai mare atragere de fonduri europene din istoria României.

“Am reuşit să facem o absorbţie de investiţii străine directe de 10,9 miliarde. România n-a mai realizat niciodată acest interes pentru investitorii străini. Am reuşit cea mai mare absorbţie de fonduri europene din istoria noastră. Ne-a ajutat PNRR-ul pentru că am avut un mecanism pe care l-am agregat în interiorul guvernului. Am avut un ministru la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, domnul Boloş, care a înţeles şi venea din interiorul mecanismului, dar de unde? De acolo de unde se punea în practică, de la nivelul regiunii de Nord-Vest şi în felul acesta, 11,3 miliarde a însemnat 20% din cât absorbse România din 2007 până în 2022. O sumă foarte importantă, ceea ce ne-a permis şi în 2023, pentru că mecanismele respective au acţionat şi în 2023 şi putem să vorbim astăzi, pentru prima dată, la finalul unui cadru financiar multianual, de o absorbţie de peste 90% de fonduri europene”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.