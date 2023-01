Nicolae Ciucă a venit cu asigurări pentru Ucraina. România a fost şi va rămâne spaţiu de siguranţă şi linişte pentru refugiaţi

Declarația premierului a fost făcută la Palatul Victoria, la prezentarea Raportului privind eforturile şi realizările României în domeniul asistenţei umanitare a refugiaţilor, al drepturilor copilului şi al altor categorii vulnerabile pe anul 202.

„Peste 3 milioane de cetăţeni ucraineni ne-au trecut graniţele în ultimele 12 luni, dintre care peste 2,5 milioane au beneficiat de sprijin direct de la Guvernul României sau de la partenerii noştri, fie că vorbim de transport gratuit, de hrană, îmbrăcăminte, adăpost, cazare pe termen lung, ajutor financiar de urgenţă, zeci de mii de intervenţii şi servicii medicale şi sociale gratuite, acces la piaţa muncii şi în şcolile româneşti sau de garanţia siguranţei oferite de statutul de protecţie temporară oferit de ţara noastră.

România a fost şi va rămâne spaţiul de siguranţă şi linişte pentru valurile de refugiaţi ucraineni. Ne-am asumat din prima clipă rolul de partener de încredere european şi internaţional, care (…) a oferit şi cele mai importante coridoare, la propriu şi la figurat, de sprijin internaţional pentru Ucraina, punând la dispoziţie infrastructura noastră naţională rutieră, feroviară, fluvială şi maritimă”, a declarat Nicolae Ciucă.

Guvernul de la Bucureşti a generat o strategie clară de răspuns la criza refugiaţilor

De asemenea, premierul a adăugat că Guvernul de la Bucureşti a generat o strategie clară de răspuns la criza refugiaţilor, bazată pe două faze.

Este vorba despre intervenţia de urgenţă şi răspunsuri pe termen mediu şi lung pentru integrarea refugiaţilor.

„România a fost prima ţară din Uniunea Europeană care a adoptat un plan naţional de măsuri de incluziune şi protecţie a refugiaţilor pe termen mediu şi lung şi a propus statelor europene un model de leadership şi coordonare la nivel politic în domeniul integrării refugiaţilor, concretizat în Platforma de la Bucureşti, care oferă spaţiul de dialog la nivel înalt pentru această situaţie umanitară fără precedent. Am învăţat şi multe lecţii în anul care s-a scurs pe fondul acestei crize fără precedent.

Am văzut şi testat limitele sistemului nostru de asistenţă şi, uneori, ale capacităţii logistice sau de resurse umane. Şi aici s-a văzut valoarea parteneriatului extins cu agenţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite, societatea civilă şi mediul privat, pentru că împreună am putut fi complementari şi am fost capabili să livrăm un răspuns coerent şi eficient”, a completat premierul.

România va continua să ofere sprijin Ucrainei şi refugiaţilor

Totodată, Nicolae Ciucă a ținut să sublinieze că România va continua să ofere sprijin Ucrainei şi refugiaţilor.

„Suntem în etapa în care trebuie să avem o abordare orientată pe măsuri de integrare temporară sau pe termen mediu şi lung, în care refugiaţii ucraineni să poată trăi o viaţă independentă în ţara noastră, integraţi în câmpul muncii şi copiii beneficiind de educaţie şi viaţă socială”, a mai spus premierul, punctând că lupta împotriva traficului de persoane rămâne o prioritate pe agenda sa şi a Guvernului.

„Faptul că prin această coordonare de la nivelul Cancelariei am reuşit, anul trecut, să îmbunătăţim ratingul de ţară al României la nivelul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii este o recunoaştere a acestui angajament şi a efortului depus în acest sens. Doresc însă să menţionez foarte clar că nu ne vom opri aici.

Am lucrat intens în anul 2022 să avem un nou mecanism de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane – primul acord guvernamental de formare a medicilor de urgenţă pentru a depista timpuriu victimele. Avem, pentru prima dată, un plan integrat de acţiune pentru a răspunde tuturor recomandărilor internaţionale în acest domeniu şi un grup de lucru special destinat prevenirii şi combaterii traficului de persoane în rândul refugiaţilor din Ucraina”, a completat Nicolae Ciucă.