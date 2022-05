Premierul României, Nicolae Ciucă, a fost prezent, luni dimineața, la prezentarea oficială a raportului final al proiectului „Comprehensive redesign of the licensing system in Romania”.

El a precizat că prezentarea acestui raport final reprezintă „un prilej deosebit de important pentru a avea pe masă o analiză oportună şi utilă, pentru că sprijină toate eforturile făcute de Guvern pentru a realiza angajamentul de diminuare a birocrației, implementarea digitalizării şi, ca obiectiv final, sprijinirea celor care doresc să investească în România”.

Raportul proiectului respectiv face parte din angajamentele asumate prin PNRR

„Subliniez că ceea ce e cuprins în raport face parte și din angajamentele asumate de noi prin PNRR. Este vorba de adoptarea principiului ”O singură dată”, care permite firmelor să li se solicite să furnizeze aceleași informații sau documente o singură dată.

Implementarea regimului unic de licențiere industrială, care va introduce adoptarea tacită pentru anumite licențe în urma înregistrării electronice a acestora.

Nu în ultimul rând, implementarea integrală a unui punct unic de contact electronic. Iată doar câteva dintre demersurile pe care noi trebuie să le îndeplinim.

Pentru noi reprezintă și îndeplinirea unui angajament din planul de guvernare, pentru a asigura dinamica şi ritmul necesare investiţiilor şi economiei, ţinând cont de situaţia extrem de complexă şi complicată în care trăim”, a explicat Nicolae Ciucă.

Guvernul României are ca obiectiv principal dezvoltarea mediului antreprenorial

„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului antreprenorial reprezintă un obiectiv în programul de guvernare”, a adăugat premierul nostrum.

„Nu peste mult timp împlinim şase luni de când am preluat guvernarea, mai exact miercuri, chiar pe 25 mai, şi cred că este un moment foarte prielnic să privim şi să facem propria analiză, iar, bazându-ne pe experienţa celor şase luni, pe recomandările OECD şi a celorlalte instituţii cu care am colaborat, să putem să luăm decizii şi să modificări reglementări şi să avem un mecanism cât mai funcţionat pentru ceea ce înseamană mediul de afaceri.

Reducerea presiunii administrative asupra mediului de afaceri este, practiv, modelul prin care pot să accelereze relansarea economică şi modelul prin care putem să asigurăm adaptarea la aceste schimbări din mediul de afaceri european și internațional”, a spus Nicolae Ciucă.

Spre final, acesta e menționat că datele raportului sugerează că reformarea sistemului actual de proceduri pentru deschiderea unei afaceri noi în țara noastră şi alinierea la exemplele de bune practici va duce la creşterea cu circa 4% a PIB-ului.