Nick Kyrgios a afirmat că se simte „epuizat” și că nu mai dorește să continue să practice tenis. Australianul își continuă procesul de recuperare după o serie de accidentări, conform informațiilor furnizate de BBC.

„Dacă ar fi după mine, nu prea vreau să mai joc, ca să fiu sincer”, a declarat Kyrgios, la podcastul On Purpose with Jay Shetty.

La vârsta de 28 de ani, sportivul a fost absent de la toate cele patru turnee majore din 2023. El a acuzat unele probleme la încheietura mâinii, genunchi și picior.

Într-o declarație făcută sâmbătă, Kyrgios a anunțat că nu va lua parte la Australian Open din ianuarie. El a motivat decizia prin complicațiile persistente cauzate de accidentările sale.

„Trebuie să (continuu să joc). Mai am atât de multe de oferit, dar, în ce mă priveşte, nu am chef să mai joc”, a declarat Kyrgios.

În 2022, Nick Kyrgios a fost la apogeul carierei sale. El a atins prima sa finală de simplu la un Grand Slam la Wimbledon. El s-a situat pe poziția maximă din palmaresul său, locul 11 în clasamentul mondial.

Cu toate acestea, în ianuarie, a fost nevoit să se retragă de la Australian Open. el a acuzat o accidentare la genunchi, urmată de o intervenție chirurgicală.

Ulterior, a fost absent de la Roland Garros din cauza unei accidentări la picior. Și de la Wimbledon din cauza unei probleme la ligamentele încheieturii mâinii, care l-a determinat să renunțe și la US Open.

În urma intervenției chirurgicale la încheietura mâinii, campionul de dublu de la Australian Open 2021 a părăsit clasamentul mondial. El a mărturisit că se simte „epuizat” de procesul continuu de recuperare.

„Sunt obosit. Am suferit trei operaţii până acum. Am doar 28 de ani, mi-am dorit întotdeauna să am o familie şi să nu mai am dureri. Când mă ridic, nu pot să merg fără să mă doară. Este o muncă grea”, a spus el.