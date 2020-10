Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat marţi că sistemul medical trebuie reformat din temelii, în ciuda impopularităţii pe care ar putea-o genera. Totodată, el a subliniat faptul că această reformă este una ”imperioasă”.

„Necesitatea de reformă rămâne imperioasă. Întrebam la începutul mandatului meu dacă de anul viitor, după ce vom avea patru ani de zile fără o alegere, fără o implicare electorală, fără o implicare politică, putem discuta despre o reformă adevărată, în condiţiile în care în primul an şi jumătate putem să facem acele măsuri legislative, de învăţământ medical, industrie farma, trecând peste orice impopularitate ce o poate genera, fiindcă va genera o impopularitate această reformă, şi putem să regândim un sistem medical pentru ca în următorii doi ani până în 2024 să arătăm lumii că sistemul medical s-a reformat. (…)

Un sistem medical care trebuie reformat din temelii”, a afirmat ministrul în cadrul videoconferinţei „Fenomenul SARS-CoV-2. Gripa Sezonieră. Vaccinarea”, organizată de Profit.ro.

O lege veche cu peste 1500 de amendamente

În același timp, Tătaru a amintit că actuala lege a sănătăţii are mai mult de 14 ani şi are peste 1.500 de amendamente. El consideră că generațiile se schimbă, iar sistemul are nevoie de schimbare pentru a putea ține pasul.

„Vorbim despre o lege a sănătăţii de peste 14 ani, cu peste 1.500 de amendamente, care poate uneori au fost făcute din interes. Haideţi să ne gândim că totuşi sistemul medical este la 30 de ani după Revoluţie. O generaţie – după cum ştim toţi – durează 30 de ani. Cred că vine o altă generaţie, care ar trebui să arate că suntem la un al doilea punct în care sistemul medical trebuie să evolueze şi îmi asum orice când spun că trebuie să evolueze.

De la o medicină privată, de la o medicină curativă, de la o medicină preventivă, de la implicarea industriei farma, de la o implicare a noastră, ca profesionişti, de la implicare a Colegiului Medicilor, nişte principii curate, sănătoase, de la implicare a tot ce înseamnă auxiliarul din sistemul medical, de la o echitate în sistem ca şi salarizare, dar de la meritocraţie, de la o plată pe performanţă, de la un sistem privat integrat în a acorda medicină adevărată cetăţenilor români”, a mai spus reprezentantul MS.

Sursă foto: INQUAM/Ilona Andrei