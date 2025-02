Vicepremierul din Ucraina, Olga Stafanișîna, a subliniat că negocierile au fost constructive și că aproape toate aspectele importante au fost rezolvate. Aceste discuții au loc pe fondul tensiunilor dintre Kiev și administrația președintelui Donald Trump.

Guvernul ucrainean a anunțat luni că aproape toate detaliile-cheie au fost finalizate, iar acordul ar putea fi semnat în curând. Vicepremierul Olga Stafanișîna a subliniat că negocierile au fost constructive și că se așteaptă ca liderii celor două țări să ajungă la un consens rapid.

Dosarul resurselor minerale a generat deja tensiuni între Ucraina și administrația Trump, care a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a semna un astfel de acord. În trecut, Ucraina a refuzat să încheie înțelegerea în lipsa unor garanții de securitate și din cauza condițiilor financiare considerate nefavorabile. Președintele Volodimir Zelenski a reiterat duminică faptul că nu va accepta un acord care ar îndatora țara pe termen lung.

Donald Trump a insistat că dorește recuperarea unei părți din suma furnizată Ucrainei sub formă de ajutor financiar și militar de la începutul războiului. El a solicitat acces la resursele minerale strategice ale Ucrainei și o compensație de 500 de miliarde de dolari, o cerere respinsă de Kiev. În același timp, Trump s-a aliniat poziției Rusiei, care consideră Ucraina responsabilă pentru declanșarea conflictului și a deschis negocieri cu Moscova, fără implicarea Ucrainei sau a Uniunii Europene.

Președintele Zelenski a declarat că sprijinul oferit de SUA de la începutul invaziei ruse s-a ridicat la aproximativ 100 de miliarde de dolari, sumă acordată în principal sub formă de donații în timpul administrației Biden.

