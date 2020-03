A patra etapă de pe Drumul Comorilor a venit cu o surpriză pentru Alex Abagiu și Radu

Aceștia au primit un nou om în echipă în urma ”handicapului”. Spre surpinderea tuturor, invitatul special a fost nimeni altul decât Irinel Columbeanu: ”Participarea mea la Asia Express este o provocare, așa am și primit-o”, a spus acesta. Așa se face că cele 8 echipe rămase în cursă au pornit pe traseul presărat cu misiuni pentru a obține prima imunitate a etapei. În cele din urmă, Sorin Bontea și Răzvan Fodor au fost cei din fruntea clasamentului și au obținut cazare la hotel și suma de 100 de euro: ”Ne-ai aprins fitilul, Ristei! Nu am venit în emisiune ca să fim frumoși la televizor. Am venit pentru că ne place nebunia asta!”.

Duminică, 8 martie, Asia Express – Drumul Comorilor s-a clasat din nou ca lider de piață pe toate categoriile de public. Cel mai dur reality-show a ținut în fața televizoarelor peste 1.700.000 de telespectatori la nivel național, în minutul de maximă audiență de la 20:48. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20:00 – 23:57, Asia Express a fost lider de piaţã la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, Antena 1 a condus cu o medie de 8.2 puncte de rating și 21.1% cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 6.6 puncte de rating și 17 procente din cota de piață. Şi la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a condus topul audienţelor, întregistrând un rating mediu de 7.2 puncte şi 16.1% cota de piaţã, în vreme Pro TV înregistra atunci doar 5.8 puncte de rating şi 13 procente din cota de piaţã. Și la nivelul întregii țări, cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească a patra etapă din Filipine, astfel că emisiunea a fost lider de audiență cu o medie de 7 puncte de rating și 16.2 cota de piață, în vreme ce Pro TV se clasa pe poziţia secundã cu o medie de 6.3 puncte de rating și 14.5% cota de piață.

Ieri seară, concurenții au făcut cunoștință cu gastronomia filipineză, iar două dintre misiuni i-au provocat să mănânce cea mai scumpă delicatesă locală, castravetele de mare, dar și să participe la fabricarea renumitului sos de pește bagoong. Din cauza căldurii care a accentuat mirosul puternic, a adrenalinei și a dorinței de a duce la bun sfârșit provocările, vedetele au părut că cedează rând pe rând: ”Eu cred că nu mai am stomac!”, a mărturisit Speak. Misiuni care au impus atenție la detalii, răbdare, nervi tari, dar și rapiditate au făcut parte din provocările ediției de aseară.

Adda, Cătălin, Speak, Stefania și frații Ristei s-au luptat cot la cot în jocul de amuletă, o întrecere pe plajă ce s-a sfârșit cu victoria echipei de băieți care a adjudecat amuleta de 1000 de euro

Tot frații Ristei au fost cei care au stabilit ordinea de plecare a celorlalte echipe, moment ce a iscat mici tensiuni între vedete. Cu toate că Sorin Bontea și Răzvan Fodor au fost cei care au plecat de pe ultimul loc, au reușit ca la finalul zilei să se situeze în fruntea clasamentului. Așa se face că cei doi au obținut imunitatea mare, ce le va da răgaz ca pentru două zile să fie turiști în Filipine, cu cazarea și mesele asigurate: ”Reactoarele 3 și 4 duc și duc bine! Am demonstrat că putem pleca de pe ultimul loc și să câștigăm în cele din urmă imunitatea”, a spus Sorin Bontea încântat. Tot aseară, Irinel Columbeanu a părăsit echipa Alex Abagiu – Radu, pe care i-a însoțit pe o parte din Drumul Comorilor: ”A fost o experiență foarte interesantă. Am învățat multe lucruri despre mine însumi!”.

În această seară, de la 20:00, vedetele vor avea noi provocări inedite de dus la bun sfârșit. Plecarea în cursă va fi stabilită de o probă care va cere rapiditate și precizie. Concurenții vor fi nevoiţi să fileteze pește, să primească aprobarea unui judecător strict, ca mai apoi să se asigure că pot duce peștele proaspăt la punctul de întâlnire cu Gina Pistol, însă misiunea nu va fi lipsită de întâmplări neprevăzute: ”Când am văzut ce trebuie să facem mi-am dat seama că nu avem nicio șansă. O căldură fantastică, umiditate, miros de pește și talent care lipsește”, va spune Alex Velea.

Miza ediției de luni seară este una mare

Pe lângă cea de-a doua imunitate a etapei, echipele se luptă și pentru a se califica la jocul de amuletă din capitala filipineză a surfului. Doar primele două cupluri ajunse la Gina Pistol vor petrece noaptea în San Juan și își vor juca de dimineață șansa în proba pentru avantaj și suma de 1000 de Euro. Întrecerea dintre echipele fruntașe va duce nivelul competiției la cote înalte: ”A fost o cursă nebună, adrenalina a trecut de linia maximă! Echipele erau foarte aproape și nu știam cine va ajunge la Gina”. Care vor fi cele două cupluri ce se vor lupta în jocul de amuletă, telespectatorii vor afla în această seară.

În cea de-a patra etapă a celui mai dur reality-show concurenții încep să resimtă epuizarea fizică și psihică, iar condițiile dificile prin care trec zi de zi își vor spune cuvântul: ” Cred că asta a fost momentul în care mi-am făcut realmente griji pentru starea de sănătate a lui Mario”, va spune Alex Velea despre coechipierul său.

Cum va decurge traseul pe Drumul Comorilor din această seară și ce echipă va obține la finalul zilei cea de-a doua imunitate a etapei, telespectatorii Antena 1 vor afla diseară, de la 20:00, la Asia Express.

