În cadrul conferinţei de presă susţinute marţi la Palatul Cotroceni, preşedintele Iohannis a fost întrebat dacă s-ar impune măsuri mult mai dure, precum carantinarea la nivel naţional sau local, mai ales că într-o formă iniţială a hotărârii de Guvern se punea problema ca în localităţile în care rata de infectare depăşeşte 6 la mia de locuitori să se impună carantina.

Carantinarea unor localităţi este în continuare posibilă

“Carantinarea unor localităţi este în continuare posibilă, însă acesta este numai un parametru dintr-o serie întreagă de date care trebuie analizate de specialişti acolo unde se propune o măsură sau alta, de exemplu carantinarea. Este un catalog întreg de criterii, catalog elaborat de specialiştii de la INSP, care trebuie să fie luate în calcul atunci când într-un loc sau altul se propune carantinarea.

Şi da, din păcate, sunt localităţi din România unde rata de infectare este foarte mare şi s-a impus măsura carantinei locale”, a fost răspunsul dat de preşedintele Klaus Iohannis.

Întrebat de un alt jurnalist dacă va fi de acord cu o carantinare totală, în cazul în care măsurile luate acum nu vor avea efect, şeful statului a oferit un răspuns ferm.

“Nu iau în calcul o carantinare totală, nici acum, nici de sărbători”, a spus Iohannis.

Ce spune preşedintele despre campania de vaccinare anti-COVID?

“Până când nu vom avea un vaccin, nu avem decât posibilitatea impunerii unor restricții severe. România se confruntă la rândul ei cu o situație extrem de complicată, iar restricțiile care au intrat în vigoare de ieri au ca scop doar protejarea populației și reducerea presiunii uriașe pe sistemul sanitar. Este imperativ să oprim blocarea spitatelor!

E absolut de înțeles că aceste măsuri nu sunt deloc populare, după un an în care am fost nevoiți să ne schimbăm radical modul de viață. Din păcate, din cauza virulenţei acestui virus, am văzut că reglementările mai puțin restrictive s-au dovedit insuficiente. Suntem într-un moment în care e vorba despre noi toți, la un loc.

Trebuie să rămânem realiști și să înțelegem că mai sunt încă de parcurs câteva etape până la vaccinarea propriu-zisă. România va beneficia în mod echitabil de aceste vaccinuri. Avem deja o strategie de vaccinare anti-COVID.

De vaccin va beneficia inițial tot personalul din domeniul sănătății și persoanele cu cel mai mare risc de a face forme severă de boală. O campanie de vaccinare bine planificată și comunicată eficient ne va permite să ne întoarcem la normalitatea pe care ne-o dorim cu toții”, a mai precizat, marţi, preşedintele Iohannis.