Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a vorbit despre situația actuală dintre Rusia și Ucraina.

De asemenea, președintele american Joe Biden va vorbi despre acțiunile recente ale autorităților ruse, de la ora 21:00. În plus, Casa Albă urmează să anunțe un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei după ce Vladimir Putin a recunoscut oficial independența regiunilor controlate de separatiștii pro-ruși, Republica Populară Donețk și Republica Populară Lugansk, din estul Ucrainei.

Timely meeting with MFA @RauZbigniew of our valued #NATO Ally #Poland to address the consequences of #Russia ’s recognition of #Ukraine ’s Donetsk/Luhansk. This is a deliberate breach of international law & the Minsk agreements, which will dramatically fuel tensions in Europe. pic.twitter.com/WMsKCZAYRj

În prezent, vice- ministrul de externe din Rusia, Andrei Rudenko, a transmis că Kremlinul nu intenţionează, momentan, să trimită trupe militare în Republica Populară Donețk și Republica Populară Lugansk.

În plus, luni, Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apărării ca „forţele armate ale Rusiei (să-şi asume) funcţiile de menţinere a păcii pe teritoriul” din Donbas.

Recent, Ucraina l-a rechemat pentru „consultări” pe reprezentantul său diplomatic la Moscova, după ce Vladimir Putin a recunoscut independența separatiștilor pro-ruși din Donețk și Lugansk.

Anterior, președintele ucrainean Vladimir Zelenskiy anunțase că analizează ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, însă Kremlinul a spus că destrămarea relațiilor diplomatice ar fi „un scenariu extrem de nedorit.”

„Ruperea relaţiilor diplomatice ar reprezenta un scenariu extrem de nedorit, care va face totul mai complicat nu doar pentru state, ci şi pentru popoarele celor două ţări”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit Digi24.

Reamintim că marți, 22 februarie, Klaus Iohannis a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, despre pachetul de sancţiuni care ar urma să fie aplicat Rusiei, după ce Vladimir Putin a încălcat Dreptul Internaţional şi a periclitat securitatea europeană de lângă Marea Neagră.

„Am avut o discuţie consistentă cu preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen despre pachetul de sancţiuni care va fi aplicat imediat după gravele încălcări ale dreptului internaţional de către Rusia care au dus la escaladarea situaţiei de securitate în regiunea Mării Negre”, a scris Klaus Iohannis, marţi, pe Twitter.

I had a consistent 📞 call with Commission President @vonderleyen on the immediate sanctions package to be taken following #Russia’s serious violation of international law resulting in the grave escalation of security situation in the #BlackSea region.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 22, 2022