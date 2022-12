Mugur Mihăescu, actorul principal din „Vacanța Mare, a intrat în partidul politic AUR

Mugur Mihăescu, celebrul actor de comedie care a interpretat rolul Leanei Pârțag și rolul lui Garcea din serialul TV „Vacanța Mare”, a decis să intre în partidul politic Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Anunțul a fost făcut de către liderul grupului politic, George Simion, în cadrul unei emisiuni TV de la România TV.

Mugur Mihăescu susține boicotului asupra firmelor austriece: „Eu am conturi doar la bănci românești”

În cadrul aceleiași emisiuni TV, Mugur Mihăescu a vorbit despre boicotarea firmelor austriece, măsură propusă de anumite persoane, după ce Austria a votat împotriva aderării României în Spațiul Schengen.

În timpul intervenției sale, celebrul actor de comedie s-a referit și la declarațiile cancelarului federal al Austriei, Karl Nehammer, care a avertizat, recent, că NU este o idee bună boicotul îndreptat împotriva companiilor cu capital austriac deoarece s-ar putea solda cu ieșirea lor de pe piața locală, ceea ce ar duce la pierderea a mii de locuri de muncă.

„Eu nu pot să îi spun nici măcar gargară ieftină. Ok, să plece Petrom și OMV de aici și să extragă gaze și petrol de la ei din țară. La fel și lemn. Credeți că nu se găsesc firme care să scoată petrol și gaze în România pe redevențe corecte? Am putea să creștem redevența de două, trei sau patru ori, prin lege, în condiții de criză economică, pe o perioadă scurtă, de trei ani, să zicem. Și atunci să alimentăm toți la Petrom și OMV pentru că știm că banii se întorc la statul român.

Nu există să nu se poată, trebuie doar să te ducă capul. Dar ăștia nu au făcut niciun business în viața lor. Îmi spuneți mie că se vaită ăsta de răul nostru, ce o să facă săracii români fără ei. Există atâta finanță în lumea asta, în Orientul Mijlociu, în China. Dacă nu mai fac profit, vor veni alții, care să ne trateze ca pe parteneri.

Fiecare picătură contează. Picătură cu picătură se umple oala. Eu am conturi doar la bănci românești, întotdeauna am lucrat bine cu ele. Carburant, mai nou, bag de la Rompetrol. Înainte mai băgam și de la ei. Nu mai servesc Red Bull. Dacă clienții mei au carduri la bănci austriece, merg și scot cash de la bancomat. Nu am știut că și BCR este așa, dar se rezolvă într-o oră. Le spun angajaților să le spună clienților care au card BCR să meargă să scoată de la bancomat. Am fost în Viena, mi-a plăcut, nu-mi mai place. Putem să avem relații cu Austria, s-a dovedit, dar să își schimbe ei politicul, cum și noi trebuie să ștergem pe jos cu clasa politică de 33 de ani din România.

Vreți să avem o Europa așa cum o clamăm și doar o clamăm unită? Poporul ăsta este format din homo sapiens, suntem bipezi. Dacă ai coloană vertebrală nu stai capră. Noi de 33 de ani am vândut tot: justiție, industrie, termocentrale”, a declarat, luni, Mugur Mihăescu, potrivit sursei citate anterior.