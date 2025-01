MrBeast va încerca să cumpere TikTok-ul, aplicație mobilă care riscă să fie interzisă în Statele Unite ale Americii. Totul a început ca o glumă făcută pe X (Twitter). Ulterior, totul a devenit serios. Mai târziu, tonul său ironic a dispărut. Câteva ore mai târziu, el și-a anunțat urmăritorii din lumea largă că „mulți miliardari” l-au contactat după ce a scris acea postare.

Unironically I’ve had so many billionaires reach out to me since I tweeted this, let’s see if we can pull this off 🙌🏻

— MrBeast (@MrBeast) January 14, 2025