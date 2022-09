Bine reprezentat în social media românească și colaborând cu lideri de opinie precum Culiță Sterp, Viktor Slav, Raluca Munte, Mr Bit își invită jucătorii să se alăture petrecerii festive care este deja în plină desfășurare. De pe 2 până pe 22 septembrie, au avut loc trei evenimente majore în cadrul cărora au fost deja stabiliți norocoșii câștigători. De pe 23 septembrie, va începe Turneul The Final chase, ultimul eveniment de celebrare a zilei de naștere a cazinoului online Mr Bit. Așadar, hai să aflăm ce a pregătit operatorul pentru utilizatorii săi!

Mr Bit este o platformă de jocuri de noroc care a deschis pentru prima dată ușile sălii sale virtuale pentru jucătorii români în 2021. Concentrată inițial doar pe fanii jocurilor de noroc precum sloturi, blackjack, baccarat, ruletă și alte jocuri de cazino, Mr Bit s-a transformat în doar un an de zile într-o importantă platformă de iGaming care combină cazinoul online și pariurile sportive. Secțiunea de pariuri prezintă multe evenimente sportive de profil înalt și mai puțin cunoscute, include opțiuni de pariuri înainte de meci și în direct și are un calculator util pentru pariuri complexe. Fanii de ESports pot paria pe CS:GO, Dota 2, Valorant și alte evenimente de eSports cu cerere mare. Adăugarea unei secțiuni de pariuri sportive a alimentat interesul a numeroși pasionați de pariuri români de pe platformă. Recentul contract de parteneriat semnat cu promițătorul club Pescariu Sports & SPA, precum și bonusul exclusiv pentru pariori sunt lucruri care atrag mulțimile către brandul în expansiune rapidă.

Următorul pas important în dezvoltarea lui Mr Bit este lansarea aplicației mobile în vara anului 2022. Disponibilă deja pe piața Google Play, aplicația Mr Bit a primit numeroase reacții pozitive, în ciuda unor neajunsuri. În primul rând, utilizatorii aplicației mobile s-au plâns de faptul că secțiunea de pariuri sportive nu este disponibilă. În al doilea rând, nu există încă o versiune pentru dispozitivele Apple, deși dezvoltatorii promit să o prezinte în viitorul apropiat. În general, aplicația funcționează bine și toate bug-urile minore sunt rezolvate instantaneu de către dezvoltatori. Așadar, haid să urmărim cum se va îmbunătăți și se va extinde Mr Bit cu fiecare actualizare.

Cu toate acestea, cel mai important eveniment este seria de turnee, care au loc din septembrie până la începutul lunii octombrie. Printre acestea se numără Turneul Birthday Escape to OASIS, Turneul A World of Gifts și Turneul Anniversary in VR, care s-au încheiat deja și și-au găsit câștigătorii norocoși. Jucătorii care au ratat aceste evenimente entuziasmante au încă o șansă de a gusta din tortul aniversar prin participarea la Turneul The Final Chase, care va avea loc de pe 23 septembrie până pe 3 octombrie.

Pentru a intra în cel mai recent turneu aniversar, trebuie să plasezi pariuri în jocurile recomandate, unde există titluri uimitoare precum 3 Genie Wishes, Ancient Egypt Classic, Aztec Bonanza, Chilli Heat, Congo Cash, Cowboys Gold și multe altele. Pariul minim este de doar 2 RON pe runda de joc. Câștigând runde de joc, participanții vor câștiga puncte și vor urca în clasamentul cu 150 de premii, așa că șansele de câștig sunt foarte mari! Mr Bit a afișat detaliile pe pagina promoției, așa că nu-ți rata șansa de a câștiga premiul de top de 15.000 RON!

Sărbătorirea de o lună a anului pe piața românească a lui Mr Bit se apropie de final, dar cazinoul mai are de adus încă o mulțime de știri bune și actualizări. Astfel, jucătorii VIP vor avea în curând acces la un serviciu avansat, oferind o experiență și mai satisfăcătoare. Cu toate acestea, detaliile noului serviciu sunt ținute strict confidențiale. Evident, strategia lui Mr Bit este construită pe transformarea jucătorilor săi în utilizatori loiali, care se întorc mereu pe platforma de iGaming.