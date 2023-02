Prima doamnă Jill Biden și soțul vicepreședintelui SUA Kamala Harris, Doug Emhoff, au deveni virali pe rețelele de socializare, după ce s-au sărutat înainte de cel de-al doilea discurs al președintelui Biden despre Starea Națiunii, marți seara, la Capitoliu.

Momentul a devenit imediat viral pe Twitter.

Jill Biden just kissed Kamala Harris’ husband on the lips.

Didn’t see that one coming.pic.twitter.com/LdrD25Gcrt

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 8, 2023