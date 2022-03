Kamala Harris ar urma să vină în România, peste câteva zile. Vicepreşedintele Statelor Unite, Kamala Harris, va efectua zilele următore o vizită în Europa, în contextul războiului din Ucraina. Țara noastră se află pe lista ţărilor ce vor fi vizitate de diplomatul american.

Potrivit ultimelor informații, la Casa Albă se analizează trimiterea vicepreședintelui Kamala Harris la la București şi la Varşovia, în zilele următoare. Gestul are menirea de a arăta solidaritate cu Ucraina, au declarat pentru The Hill surse din cadrul preşedinţiei SUA.

Kamala Harris ar urma să viziteze trupele staționate în România și ar putea merge chiar până în nord, la granița cu Ucraina, unde se află zeci de mii de refugiați.

„O vizită prezidențială este mai greu de organizat din punct de vedere logistic”, a mai spus sursa The Hill, justificând de ce preşedintele Biden nu se deplasează personal în regiune. Potrivit sursei menționate, vicepreședintele are o amprentă mai mică și este mai agil din punct de vedere istoric și are o libertate mai mare de mişcare.

Kamala Harris este puternic implicată

Biroul vicepreședintelui a refuzat să comenteze planurile de călătorie ale lui Harris, dar un oficial de la Casa Albă a spus că Harris a fost „profund implicată în angajamentul Administrației cu aliații și partenerii”.

Trebuie reamintit că premierul Nicolae Ciucă a avut o convorbire telefonică cu Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii despre războiul din Ucraina. În cadrul dialogului dintre cei doi, spun reprezentanții Guvernului, a fost analizată situația de securitate din regiune, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra Ucrainei.

În acest context, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii a transmis mulțumiri României pentru sprijinul acordat refugiaților ucraineni. De asemenea, reprezentanții Executivului spun că a fost remarcată importanța solidarității manifestate de aliați pe flancul estic al NATO, care întărește garanțiile de securitate.

Discuție importantă cu premierul României despre război

La rândul lui, prim-ministrul Nicolae Ciucă a transmis mulțumirile României pentru suplimentarea numărului de militari americani sosiți în țara noastră, fiind subliniată soliditatea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, care aniversează anul acesta 25 de ani de la semnare.

Kamala Harris, care s-a întors recent de la Conferința de Securitate de la München, a vorbit săptămâna aceasta și cu alți lideri ai aliaților europeni pentru a analiza răspunsul la invazia Rusiei în Ucraina. Un oficial a spus că aceste discuții au fost menite „să sublinieze puterea și unitatea Alianței Nord-Atlantice”.

Practic, Kamala Harris, a avut marţi convorbiri telefonice separate cu liderii din cinci ţări de pe flancul estic al NATO. Kamala Harris a discutat individual cu premierii Estoniei, Kaja Kallas, Letoniei, Krisjanis Karins, Lituaniei, Ingrida Simonyte, Poloniei, Mateusz Morawiecki, şi României, Nicolae Ciucă.