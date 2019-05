Simona Halep a iești ieri victorioasă din meciul cu Magda Linette. Românca a fost întrebată nîn cadrul interviului dacă știe cine a fost Roland Garros, cel care a dat denumirea turneului la care participă acum și pe care l-a cucerit anul trecut.

Simona Halep nu s-a sfiit să recunoască că această întrebare a pus-o în dificultate acum cinci ani, înaintea primei sale finale de la Roland Garros.

„A fost un aviator! Am căutat pe internet, înaintea primei mele finale de aici, în 2014. Am fost întrebată atunci în timpul turneului și nu am știut răspunsul. M-am simțit un pic stânjenită, așa că am căutat pe google, în drumul spre hotel. Deci, acum da, știu cine a fost. Mi-am făcut temele”, a afirmat campioana noastră.

„Este ceva special pentru tine să joci la French Open în fiecare an?”, a fost o altă întrebare a reporterului.

„Acest turneu e un pic diferit pentru mine, bineînțeles. Îmi place mult zgura de la Paris, este mai dură și mai uscată decât în orice alt loc. Jocul este mai rapid, mingea sare mai bine, se potrivește mai bine stilului meu. Acum îmi place, dar, când am jucat aici pentru prima dată, în 2007, la juniori, am fost complet pierdută. Am fost eliminată din primul tur.

Zgura nu avea nimic în comun cu cea pe care jucasem eu în România. În țara mea, e mai greu, precum la Roma sau la Madrid. Dar, m-am obișnuit cu zgura de aici și mi-am îmbunătățit jocul. Chiar am câștigat titlul aici, la juniori, în următorul an, 2008. Roland Garros e un loc special pentru mine, îmi place această atmosferă confortabilă.”, a răspuns Simona Halep.

„Ce vrei să spui prin’confortabilă’?”, a mai fost întrebată sportiva noastră.

„Păi, e un turneu mai mic, este minunat! Are o simensiune umană și simt că este o familie aici. Nu te simți apăsat, precum la US Open sau Australian Open. Aceste două turnee sunt uriașe. Cu tribune uriașe, unde trebuie să mergi ore întregi de la un teren la altul. La Paris, este mult mai mic, mai primitor, mai prietenos”, a afirmat Simo, conform DigiSport.

Te-ar putea interesa și: