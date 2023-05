Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Cercetării într-un comunicat, în ziua de 3 mai a avut loc o întâlnire pentru finalizarea înțelegerii amiabile dintre Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH)/ELI-NP și EuroGammaS (EGS) cu privire la situația conflictuală creată prin rezoluționarea în 2018 a contractului pentru furnizarea sistemului de fascicul gamma (GBS) din cadrul proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP).

Întâlnirea a avut loc la sediul Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN–HH) de la Măgurele.

În urma emiterii Hotărârii nr. 1434/2022 a Guvernului României care include etapa 1 a GBS ca sistem scalabil pentru producerea de ioni radioactivi în cadrul experimentului de producere a radioizotopilor din cadrul proiectului ELI-NP, a fost redactat un document de tranzacție juridică care a fost agreat de principiu de IFIN-HH și EuroGammaS.

Evoluțiile de până acum sunt în concordanță cu excelenta colaborare dintre IFIN-HH și EuroGammaS, recunoscută de ambele părți și realizată după aproape doi ani de muncă continuă.

Începând cu toamna anului 2020, încrederea reciprocă a fost recuperată treptat până la restabilirea unui parteneriat cu scopul de a rezolva problemele existente și de a extinde în continuare colaborarea științifică în interesul tuturor părților.

În întâlnirea de astăzi 3 mai 2023 de la sediul IFIN-HH conținutul documentului de tranzacție a fost comunicat tuturor factorilor de decizie (MCID, MIPE) în prezența ambasadorilor Franței și Italiei. De asemenea, a fost prezentată și soluția tehnică agreată de IFIN–HH și EGS pentru utilizarea componentelor din etapa 1 a GBS în proiectul ELI–NP.

Pasul de astăzi este unul istoric

„Pasul de astăzi este unul istoric, care oferă perspectiva împlinirii depline a potențialului extraordinar pe care proiectul ELI-NP îl are nu doar pentru români, ci pentru întreaga omenire. Am deblocat astfel, după un efort extraordinar de echipă, în plan diplomatic, administrativ și juridic, un blocaj care trena de cinci ani de azi. După ce recent am reușit să implicăm Universitatea Stanford în proiectul de la Măgurele, astăzi avem toate ingredientele pentru o reușită științifică fără egal, pe care România are onoarea să o prezinte Europei și lumii întregi”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul cercetării, inovării și digitalizării.

În mesajele transmise cu ocazia întâlnirii, secretarul de stat Csilla Hegedüs de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Sorin Costreie, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, reprezentantul Guvernului României, împreună cu ambasadorii Franței și Italiei au salutat rezolvarea pozitivă a acestei probleme istorice și valoarea științifică adăugată în acest fel proiectului ELI–NP.