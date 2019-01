Moment dificil pentru Simona Halep! Ce a făcut-o să piardă meciul

Semnele necesităţii unui antrenor au apărut încă din primul meci din 2019 pentru Simona Halep. Românca s-a despărţit de australianul Darren Cahill şi a decis să înceapă anul fără un antrenor oficial.

Dar la conferinţa de după jocul cu Barty, românca a admis, fără să vrea, că intervenţia promptă a unui tehnician i-ar fi putut aduce victoria astăzi.

"Ashleigh a jucat foarte bine, slice-ul ei a fost foarte bun azi. A meritat să câştige acest meci, dar şi eu am fost foarte aproape să câştig. Am avut multe şanse să trec în avantaj, dar nu am putut. Simt că încă nu am ritmul necesar. Azi, Ashleigh a fost un pic mai bună decât mine", a fost declaraţia Simonei din conferinţa de presă, conform GSP.

Prin comparaţie, când l-a avut pe Cahill alături Simona Halep a găsit puterea să revină cu Barty. Sugestiv rămâne episodul din august 2018.

În semfinala Rogers Cup, Simona s-a impus 6-4, 6-1, dar a suferit un blocaj în primul set.

Halep a cedat două game-uri consecutive şi a cerut intervenţia lui Cahill. După dialogul în care Darren i-a transmis "Mişcă-te, va lovi din ce în ce mai riscant. Trebuie să stabileşti ritmul, să nu o laşi să se aşeze pe lovituri. Trimite mai lung pe forehand", Simona a câştigat 8 din următoarele 10 game-uri.

Ashleigh este considerată de mulţi specialişti una dintre marile promisiuni ale anului 2019. Australianca are o serie de calităţi evidente, printre care se numără serviciul, jocul în preajma fileului şi lovitura de slice pe backhand. Cea din urmă a fost desemnată cea mai bună din lume, într-un top alcătuit de experţii New York Times.