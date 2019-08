Moise Guran a comentat dur declarația făcută de Eugen Teodorovici în urmă cu o zi.

„Eu n-am mai fost de la Ministerul de Finanțe de pe timpul lui Victor Ponta, când ministru era tot Teodorovici. Rectificarea pe care o programase era mai adâncă decât cea care a rezultat. Vorbim doar de tăieri. Sumele tăiate sunt mult mai mici în cele din urmă. Aici e o chestiune de comunicare. De unde a rezultat această diferență? Din creșterea luptei împotriva evaziunii fiscale, spune el. Să mori tu ? Scuzați-mă… Deci tu când vii și crești taxe și spui că o să recuperezi mai mult la taxe și vii și dai aministie fiscală. Unde e logica? Nu ți-e puțin jenă așa? Logica nu există aici, într-adevăr. El zice că în urma amnistiei fiscale va recupera mai mulți bani. Adică banii ăia nu erau trecuți în buget? Să mă ierte…”, a spus Moise Guran la Realitatea TV.

Guran a susținut că introducerea unei noi taxe pentru băuturile răcoritoare pe bază de zahăr, dar și majorarea accizelor la țigări va duce la contaminarea pieței cu falsuri și l-a numit pe Orlando Teodorovici „un Garcea al finanțelor”.

„Am pierdut nu stiu cate sute de kilograme de heroina, vorbim despre Politia de Frontiera, fenomenul intrarii tigarilor fara taxe va creste pentru ca asa este atunci cand este cerere.

In acelasi timp, statul roman mizeaza in acest an in bugetul absolut fantezist pe care l-am criticat, oi fi si eu unul dintre habarnistii despre care zice domnul ministru, dar domnul ministru Teodorovici este un Garcea al finantelor.

Ei au mizat pe cresterea combaterii evaziunii fiscale. Este o chestiune de abecedar, cand cresti taxele, nu poti sa faci combaterea evaziunii fiscale. Cand vrei sa faci scaderea evaziunii fiscale, ori mentii taxele, dar cel mai des le scazi, si, in acelasi timp, maresti presiunea printr-o crestere a pedepselor pentru evaziunea fiscala sau printr-un push cu controale, cum a fost pe vremea lui Ponta, asa aduci la buget 7 miliarde si jumatate sau cat vor ei, la buget, din scaderea evaziunii fiscale”, a explicat Moise Guran la Realitatea TV.

