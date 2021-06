Sorin Cîmpeanu consideră că este nevoie de o regândire a structurii anului şcolar începând cu toamna lui 2022.

Pentru anul şcolar 2021-2022 nu mai pot fi aduse acum modificări, deşi ministrul Educaţiei spune că a încercat acest lucru, însă a fost pus în faţă unui refuz clar, pe motivul că ar fi nevoie de predictibilitate.

Ministrul Sorin Cîmpeanu explică faptul că, din cauza pandemiei, există pierderi foarte mari, iar acestea trebuie recuperate prin extinderea perioadei în care se fac cursurile şi, implicit, prin reducerea vacanţelor, scrie digi24.ro.

“Începând din toamna anului 2022, vom face tot posibilul, vom prezenta argumente, în așa fel încât să fie acceptate de profesori, de părinți, de elevi, de decidenți, pentru că avem nevoie de o perioadă mai mare de cursuri. Avem nevoie de timp pentru recuperarea pierderilor.

Propunerea pe care am făcut-o și pe care am motivat-o – da, din toamna anului 2022, un an școlar mai lung. (…) Cu siguranță vacanța de vară va fi mai scurtă”, a declarat ministrul Educaţiei, duminică.