Guvernul Orban mai are doar câteva zile pentru a afla dacă ajunge la Palatul Victoria. Luni, în cadrul unei ședințe a birourilor reunite Executivul va afla dacă va primi sau nu votul de investitură din partea deputaților și a senatorilor.

Până atunci, unul dintre miniștri propuși de Ludovic Orban a făcut dezvăluiri complete despre strategia pe care o avea la ministerul pe care ar urma să-l conducă. Violeta Alexandru, propunerea liberalilor pentru ministerul Muncii și al Protecției Sociale vrea să revoluționeze și să vină cu mai multe schimbări de legi importante.

Printre acestea, contractele part time sunt prioritate zero pentru Violeta Alexandru. Ministrul propus a anunțat la Palatul Parlamentului că va elimina supraimpozitarea acestora. Violeta Alexandru le ia apărarea afaceriștilor și spune că aceștia nu-i vor exploata pe angajați prin noua legislație. Cine va face lucruri necurate, va suferi rigorile legii.

„Am obiective foate clare. Vom elimina supraimpozitarea contractelor part time. Știu că se spune că sunt unii afaceriști care se vor strecura la impozitarea pe contracte de aceste ore la celelate. Nu am această mentalitate. Să-și facă statul treaba. Eu nu cred acest lucru. Nu plec de la premisa asta. Nu poți sa spui că antreprenorii fură. Am datoria să îi apăr pe toți oamenii corecți care știu ce înseamnă să facă plăți și ordine de plată. Nu am cum să gândesc altfel. Nu cred în legenda oamenilor care vor să fenteze legea. Vreau ca instituțiile să nu pună o stigma asupra acestora. Doar cine este vinovat să fie tras la răspundere”, a spus Violeta Alexandru.

