Modalități de gestionare a clădirilor de birouri în anul 2021: Pe de altă parte, managerii de facilități se confruntă acum cu o serie mare de provocări, de la găsirea de soluții pentru ocuparea spațiilor libere, la găsirea celor mai bune soluții de optimizare a costurilor. De aceea venim aici cu patru recomandări privind modalități de gestionare a facilităților (facility management – FM) în anul 2021.

Explorați oportunitățile SPaaS (spațiul ca serviciu)

Pe măsură ce munca la distanță continuă să devină noul „normal”, multe vor avea mai multe spații disponibile decât înainte. Acest spațiu liber nu este întotdeauna ieftin de întreținut, mai ales dacă trebuie să mențineți temperatura potrivită și în zonele care nu sunt utilizate. Spațiul ca serviciu (SPaaS) pornește de la ideea că proprietarii de clădiri pot oferi chiriașilor închirieri de spații pe termen mai scurt plus funcții de suport concepute pentru a le îmbunătăți experiența de utlizare. Înainte de pandemie exemple de SPaaS puteau fi găsite doar în spațiile de folosinta colaborativa, tip HUB. Cel mai frecvent, companiile care gestionau aceste spatii au adăugat valoare sub formă de evenimente exclusive, servicii de suport și tipărire sau chiar cafenele. Acum acest model poate fi preluat și de clădirile de birouri pentru anumite spații vacante.

Automatizarea ca facilitate de confort si transparenta de cost pentru utilizatorul final

Automatizarea poate oferi o serie de îmbunătățiri sistemului existent de gestionare a facilităților. Există o varietate de soluții de automatizare (Building Management Systems – BMS) care pot fi implementate pentru a economisi timp și bani. Adaptarea spatiilor de lucru in functie de utilizator pe baza de scenarii memorate pentru fiecare utilizator se poate face automat si in timp real. Adaptarea tine cont de nivelul de iluminare, conditiile climatice precum si accesul al facilitatile din saptiu (vidoconferinta, sonorizare ambientala, umbrire,..). La fel si utilizarea spatiilor poate fi alocata si facturata pe centre de cost sau clienti in functie de durata ocuparii spatiului si recunoasterea utilizatorului. Repartizarea costurilor si inclusiv a contorizarii utilitatiilor care deservesc spatiul se poate face automat si va genera o transparenta a costurilor si eficientizarea acestora. Controlul facilitatilor din spatii este alocat pe baza de utilizator si este deja prezent sub forma de aplicatie pe telefoanele mobile si comunicatie via bluetooth.

Utilizați Internetul lucrurilor (IoT)

Internetul lucrurilor (IoT) și tehnologiile care cresc gradul de conectare al dispozitivelor (M2M) și al oamenilor fac un loc de muncă mai sigur și mai eficient – atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al securității muncii si al productivității. Internetul Lucrurilor (IoT)este un sistem de dispozitive construit cu capacități de conectivitate intre echipamente care le permit acestora să comunice și să schimbe date între ele. Cu tehnologia IoT, companiile pot crea sisteme de mare eficiență, iar managerii de facilități le pot folosi pentru a-și optimiza parametrii de administrare a proprietăților. De exemplu, dacă o companie implementează munca în schimburi, tehnologia IoT poate fi utilizată pentru a gestiona mai bine resursele pentru angajați, prin programarea ventilației, alocarea deskurilor, alimentarea cu consumabile a imprimantelor, a cafetierelor, spatiilor sanitare pentru a crea condiții sigure, respectiv a asigura distanțare fizică precum și multe altele.

Alte aspecte relevante pentru evoluția domeniului de FM în 2021:

Modalități de gestionare a clădirilor

Principalele provocări cu care se confruntă evoluția furnizorii FM sunt flexibilitatea de a se adapta la costul variabil generat de ocuparea variabila a spațiului , asigurarea securității muncii personalului in condițiile restrictive de limitare a răspândirii a pandemiei, ușurința în adaptarea la noile așteptări ale clienților.

Tendințele majore din managementul facilităților țin de experiența oferită clienților, modul de utilizare al datelor colectate prin sistemele BMS și formarea unei comunități bazată pe sustenabilitate și solidaritate.

Relevanța și influența IoT, precum și a (AI ) Inteligenței Artificiale, vor continua să crească în pondere acest domeniu, iar rezultatul va fi trecerea de la o abordare reactivă la una predictivă.

Sursă foto: Dreamstime