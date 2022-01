Într-un interviu acordat la Digi24, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană precizează că în ciuda pozițiilor divergente cu Rusia privind conflictul din Ucraina, „trebuie să dăm diplomației și soluției politice o șansă”.

În ceea ce privește discuțiile din cadrul Consiliului NATO-Rusia care a avut loc ieri, oficialul susține că nu a existat, de fapt, niciun fel de negociere.

„Nu am avut în fața noastră o negociere în sens propriu,la fel ca la Geneva și nici astăzi la OSCE nu se va negocia”, a spus el. În același timp, acesta a ținut să sublinieze faptul că în cazul în care ”există voință politică, am putea repeta Consiliul NATO-Rusia”.

”Ieri (la Consiliul NATO-Rusia – n.r.) nu am avut în fața noastră o negociere în sens propriu, la fel cum am avut la Geneva. Nici astăzi la OSCE nu se va negocia. Dacă există voință politică, am putea repeta Consiliul NATO-Rusia pe teme mai specifice”, a spus acesta.

NATO nu are nici o obligație pentru Ucraina

Referitor la atitudinea NATO în fața conflictului Rusia-Ucraina, oficialul a menținoat că dacă va fi cazul, NATO „va lua măsuri pe flancul estic”. Pe de altă parte, el a subliniat faptul că Ucraina nu este membră NATO, deci Alianța nu are nici o obligație.

„Ucraina nu este membră NATO, deci Alianța nu are o obligație de tipul articolului 5 (…) NATO va lua măsuri pe flancul estic dacă va fi cazul”, a spus Geoană.

Pe de altă parte, el a menționat că NATO va face tot ceea ce este posibil pentru a se ajunge la o soluție politică cu Rusia, astfel încât să se evite alte conflicte majore.

Totodată, Mircea Geoană a mai adăugat că NATO își dorește ca Rusia să ” ajungă la concluzia evidentă pentru noi că soluția politică și diplomatică este cea potrivită”.

”Chiar dacă avem poziții foarte diferite, trebuie să dăm diplomației și soluției politice o șansă. Vom transmite Rusiei propunerile noastre în scris (…), să vedem zonele în care nu putem fi de acord. Ne dorim ca Federația Rusă să ajungă la concluzia evidentă pentru noi că soluția politică și diplomatică este cea potrivită. În acest moment, NATO, ca de fiecare dată, analizează toate opțiunile”, a mai spus el.