Mircea Fechet anunță că România ar putea prelua modelul francez

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat miercuri că statul român ia în considerare posibilitatea să suporte o parte din costurile leasingului pentru mașinile electrice. Inițiativa are la bază cadrul legislativ aplicat în Franța. Ministrul urmează să discute această propunere cu producătorii și importatorii de autoturisme electrice. În ciuda reducerii valorii tichetului pentru Programul Rabla Plus, Fechet a menționat că bugetul alocat acestui program ar putea fi majorat în anul 2024.

La emisiunea TVR Info, Fechet a afirmat că ministerul a primit fonduri suficiente în bugetul pentru anul 2024. Asta, pentru a susține programele pe care le implementează.

”În niciun caz nu aş numi bugetul pe 2024 ca fiind unul de supraviețuire, pentru că e un buget mai mare decât cel de anul trecut. Dacă anul trecut am avut credite bugetare de 2,7 miliarde lei, anul acesta avem peste 3 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, atât pentru investiţii, lucru la care eu personal ţin foarte mult, cât şi pentru buna funcționare a ministerului, putem spune că avem suficienți bani pentru anul 2024”, a declarat Mircea Fechet.

Întrebat de ce, totuşi, valoarea tichetelor pentru Rabla Plus s-a redus la jumătate, Fechet a precizat că este important bugetul total pentru acest program.

Potrivit lui Fechet, valoarea tichetelor la Rabla Plus a suferit o modificare prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă. El a evidențiat diferența dintre valoarea tichetului și bugetul programului. În acest sens, menționează că bugetul pentru Rabla Clasic în acest an a fost de 560 de milioane. Fără a suferi vreo modificare. Iar pentru Rabla Plus a fost de 780 de milioane. Fechet consideră că aspectul crucial este valoarea totală a bugetului. În acest context, intenționează să propună un buget mai mare pentru Rabla Plus în comparatie cu anul 2023. Scopul este să introducă mai multe mașini electrice pe străzi și să elimine autovehiculele vechi.

Conform lui Fechet, ajustarea valorii eco-tichetului va duce la posibilitatea cumpărării unui număr mai mare de mașini de către români, chiar dacă acestea vor deveni mai scumpe în funcție de prețul mașinii. El observă o noutate importantă legată de scăderea prețului mașinilor electrice de la un an la altul, în timp ce valoarea eco-tichetului de aproximativ 10.000 de euro rămâne neschimbată de mulți ani.

România stă bine față de alte state la programe pentru rable

Fechet este optimist cu privire la succesul programului Rabla Plus și în viitor, chiar dacă valoarea eco-tichetului va fi redusă. Acesta își susține afirmația privind succesul programului, comparând situația cu alte state membre ale Uniunii Europene. Face referire la faptul că 7 țări din UE nu oferă nicio bonificație pentru mașinile electrice. Iar altele au redus sau eliminat astfel de stimulente, susținând că oamenii nu mai au nevoie de încurajare, fiecare alegând să-și achiziționeze mașini electrice din diverse motive legate de mediu sau taxe. Fechet remarcă că există multiple state membre cu aceeași valoare a tichetului pentru mașinile electrice.

Ministrul afirmă că România ar putea adopta modelul Franței, unde o parte din costurile de leasing pentru mașinile electrice sunt susținute de către stat.