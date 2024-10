Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a vorbit despre controversele din programul „Casa Verde Fotovoltaice” și timpii foarte scurţi în care s-au epuizat fondurile. Printre altele, el spune că principiul „primul venit, primul servit” şi-a atins limitele.

Fechet susține că a discutat „cu foarte mulţi aplicanţi”, oameni puţin familiarizaţi cu calculatorul, oameni mai în vârstă, fără studii IT, care „au reuşit totuşi să se încadreze în cele 2 minute”. Aceasta a fost perioada maximă în care s-a putut aplica la acest program.

De asemenea, el spune că a vorbit și cu „foarte mulţi oameni care n-au reuşit să acceseze programul”, deoarece fondurile „s-au epuizat foarte repede”.

