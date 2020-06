Prezentatorul emisiunii ”În gura presei”, Mircea Badea, a decis să își ia liber pentru câteva zile, motiv pentru care telespectatorii nu-l vor putea vedea la televizor.

Mihai Gâdea a fost cel care a adus la cunoștința telespectatorilor decizia lui Mircea Badea atunci când anunțase că va intra în legătură cu acesta.

„Doamnelor și domnilor, ultimele minute ale acestei emisiuni. Pur și simplu, am uitat că domnul Mircea Badea și-a luat câteva zile libere”, a spus Mihai Gâdea.

Mircea Badea nu mai are Facebook

Se pare că Mircea Badea a pus în practică ștergerea contului de facebook, însă povestea nu se oprește aici.

Fiind nevoit să îi urmărească pe „șmecherii planetei”, realizatorul Tv a trecut la Twitter. Deși acesta povestea că și-a pierdut parola în urmă cu doi ani, la nevoie, Mircea Badea și-a amintint-o imediat.

„Mi-am închis pagina de Facebook. Eu aveam și un cont de Twitter. Prima dată, mi-am făcut Twitter. Toată lumea civilizată și cei foarte șmecheri nu sunt pe Facebook. Șmecherii planetari scriu pe Twitter. De aia mi-am făcut cont, să-i urmăresc.

M-am luat cu altele și nu am mai intrat o perioadă. După, am uitat parola de la Twitter. Zic: lasă că o recuperez cu e-mail-ul. Am uitat parola și de la acel e-mail. Și a rămas contul de Twitter în aer.

Azi-noapte, mă uitam pe Internet, zic ce bine că mi-am închis contul de Facebook, mă felicitam, dar, totuși, Twitter era bun să mai urmăresc pe unul, pe altul. (…) Mi-am adus aminte de parolă și iată că am contul de Twitter din nou, după doi ani”, a spus Mircea Badea la Antena 3.