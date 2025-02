Președintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean, a susținut că o astfel de hotărâre nu ar fi fost posibilă fără date clare și convingătoare, având în vedere importanța unui proces democratic precum cel electoral.

Abrudean a declarat că nicio instituție, inclusiv Curtea Constituțională a României, nu ar fi luat o astfel de decizie fără dovezi concludente. Acesta a atras atenția asupra necesității de a oferi cetățenilor clarificări privind motivele care au dus la anularea scrutinului prezidențial, astfel încât să fie eliminate orice suspiciuni.

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, urmează să analizeze situația și să aducă mai multă transparență asupra acestui subiect. Având acces la mai multe informații, Bolojan ar putea explica public motivele care au stat la baza deciziei de anulare a alegerilor, pentru a oferi cetățenilor o mai bună înțelegere a evenimentelor recente.

Abrudean consideră și că principala așteptare a românilor de la președintele interimar Ilie Bolojan este asigurarea stabilității. Într-un moment delicat pentru țară, acesta trebuie să ofere un semnal clar atât pe plan intern, cât și pe plan extern, în special către instituțiile financiare internaționale, partenerii strategici și investitori. Continuitatea angajamentelor României față de Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite ale Americii este esențială pentru menținerea încrederii în țară.

