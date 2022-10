Minunea care a avut loc în România! Nimeni nu credea că este posibil: Trebuie să știi cum să crezi

Părintele Calistrat Chifan, de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași, a povestit că a trăit o adevărată minune, după ce s-a rugat pentru mai mult timp la Sfântul Spiridon. Duhovnicul a povestit pentru BZI Live că a reușit să scape de o operație la inimă.

Părintele a povestit că la un moment dat a fost internat în spital deoarece suferea de o afecțiune cardiovasculară, iar medicii i-au recomandat să se opereze. Totuși, duhovnicul a fost de părere că nu operația trebuie să-i salveze viața, ci credința.

Astfel, părintele Calistrat Chifan a plecat din spital și a mers la biserica unde se află incoana făcătoare de minuni a Sfântului Spiridon. Pentru o perioadă de timp, duhovnicul s-a rugat și a făcut acatiste, subliniind că a și visat cum a primit vindecarea.

„Am vreo trei sfinți care mi-s dragi cel mai tare. Este Sfântul Ioan Iacob, este Sfântul Ioan Botezătorul și cu Sfântul Spiridon. Iar pe moș Gheorghe Lazăr l-am avut încă din 1988, când nici nu era sfânt. Ăla e sfântul meu preferat, deci cu ăla dorm în chilie.

Sfinții ăștia mi-au fost dragi, pentru că lui Sfântul Spiridon i-am citit pentru prima dată viața și părintele Cleopa îl avea la foarte mare evlavie. Și, ca drept dovadă că lucrează, în 1994 eram internat la Cardiologie și mi-au spus că trebuie să mă duc la o operație la București. Ei, când am auzit eu de operație, m-am dat viteaz, merg, nu-i nicio problemă. Dar mi-am făcut catrafusele ușor și am și șters-o din spital.

Pe jos am plecat de la spitalul Spiridon, direct acasă, la mănăstire la Bârnova. Cum să mă taie pe mine pe inimă? Și, înainte de a pleca, am intrat prin biserică, la Sfântul Spiridon și este o icoană făcătoare de minuni, undeva la dreapta, are așa cu argint pe ea. Și erau pe vremea aia banii ăia mari cu Avram Iancu și am băgat unul în cutia milei și am zis așa: „Sfinte Spiridoane, cred că numai tu trebuie să mă faci sănătos”. Și am făcut acatistul ani de zile, îl citeam și de două ori pe zi și de trei ori pe zi, sfântul trebuie să mă ajute”, povestește părintele Calistrat Chifan.

Părintele Calistrat Chifan a simțit cum s-a produs minunea

Acesta a mai povestit că mitropolitul Antonie Plămădeală i-a apărut în vis și că tot atunci a simțit cum minunea s-a produs, după ce a simțit o pocnitură în zona inimii.

„Și într-un post al Crăciunului, acuma făceam tratamentul ce-mi dăduse de la cardiologie. Între timp, am ajuns la alt bun cardiolog, îmi dăduse același tratament. Și, cum stăteam așa într-o iarnă, am zis: „De când mă rog eu la Sfântul Spiridon și chiar nu face nicio minune? Ori l-am supărat, ori poate chiar nu-s bolnav, am zis în sinea mea. Și, într-o noapte, ce visez? Cum erau ogoarele alea la Mănăstirea Bârnova, erau toate arate, că era toamna, cobora un om în haine vișinii, ușurel, cu bățul în mână, a intrat în ogradă prin zidul mănăstirii, unde era o spărtură, așa ca o ușă în construcția zidului.

Și am zis: „Vai de mine, cred că ăsta este Mitropolitul Antonie Plămădeală”, așa mi-am închipuit eu când l-am văzut. Și el a zis: „Părinte Calistrat, pleacă capul să te binecuvântez, că acum nu suntem la identificări personale, la autobiografii. Și am plecat capul, mi-a făcut cruce pe cap și, în somn și, nu mint, că Dumnezeu este martor și m-ar putea pedepsi, am sărit din somn, că mi-a pocnit ceva înăuntru, în inimă, în coșul pieptului și m-am speriat de pocnitura aia. Am simțit durerea aia și m-am trezit. Am pus mâna, am văzut că bate inima repede, am luat tensiunea, am văzut că nu era mare, am luat apă cu zahăr și am luat cum luam eu atunci nifedipin”, mai spune duhovnicul.

Sfântul Spiridon l-a ajutat să se vindece

Tot la emisiunea BZI Live, duhovnicul a povestit că de la înfăptuirea minunii a mai trecut o perioadă de timp până când acesta a mers din nou la doctor, acolo unde i s-a spus că are tensiunea mare, dar că inima este sănătoasă din punct de vedere biologic.

„Și nu m-am mai dus la spital, am zis că ăsta a fost un semn de la Dumnezeu. Și n-am mai mers la spital până în martie, până am găsit o altă doctorească de inimă, doamna Dima o chema, ea mi-a dat cel mai potrivit tratament.

Și a zis: „Eu am să vă fac un ecograf pe inimă”. M-a pus acolo, undeva și s-a uitat și a tot scris și a desenat și am stat acolo o oră și ceva. Și a zis: „Aveți inima biologic sănătoasă. Da, aveți hipertensiune, aveți predispoziția la tensiuni mari, dar asta ține de tratament, nu ține de boala inimii. Inima nu are biologic nimic.

Și atunci mi-am dat seama că ăla a fost semnul de la Sfântul Spiridon: „Nu te mai operezi, te faci sănătos”. Și de asta spun că sfinții te ajută, dar trebuie să știi cum să crezi”, a mai spus părintele Calistrat Chifan.