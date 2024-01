În România există locuri în care miracolele prind viață sub ochii oamenilor. Un colț de lume unde începuturile par a nu avea sfârșit, iar lacrimile se transformă în speranță, suferința în bucurie și agitația în liniște regăsitoare.

Mănăstirea Dălhăuți, amplasată în inima Vrancei, în comuna Cârligele, este un loc în care minunile se succed într-un lanț neîntrerupt.

Localnicii și vizitatorii care poposesc acolo îl descriu ca pe un loc în care Dumnezeu îi ia de mână, un spațiu sacru unde vin să-și găsească speranța pentru zile mai bune, având convingerea că aceasta poate deveni realitate. Un loc în care credința și rugăciunea se întrepătrund.

Povestea transmisă pe cale orală, care stă la baza Icoanei Maicii Domnului, Făcătoare de Minuni, spune că starețul Anufie, un cioban simplu care a ales să îmbrățișeze viața monahală, s-a hotărât să viziteze locurile sfinte străbătute de Mântuitorul la Ierusalim.

Acolo, pe aceste pământuri sacre, episcopul i-a oferit o icoană, menită să fie sprijinul credincioșilor și să le aducă promisiunea izbăvirii și alinării în momentele dificile.

În timpul călătoriei de întoarcere, aproape de Constantinopol, conform legendei, starețul Anufie a fost capturat de turci, iar icoana primită în dar a fost pângărită și lăsată într-un grajd de cai. Luat ca ostatic de turci, el a reușit să evadeze. Întors la locurile natale, de-a lungul Mării Negre, într-o seară la malul mării, a observat ceva apropiindu-se de țărm.

Icoana restaurată este şi acum la Mănăstirea Dălhăuți, iar credincioşii din toată ţara vin şi se roagă la ea, atunci când le este cel mai greu.

Oamenii vorbesc despre adevărate minuni pe care le-au trăit după ce au atins sfânta icoană.

„Prima dată am fost la mănăstire în anul 2001. Am continuat să mergem în fiecare an, după ce am auzit de minunile icoanei. Eram căsătoriți de cinci ani, însă, nu reușeam să avem un copil.

În 2005 minunea s-a întâmplat. Am născut o fetiță pe care am numit-o Maria. Acum, continuăm să mergem împreună cu ea în fiecare an când este hramul mănăstirii Izvorul Tămăduirii”, a dezvăluit o bucureşteancă pentru Antena 3.